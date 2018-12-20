森州会开逾12小时．议员旁听公仆累坏了！ 森州立法议会破天荒，首次召开逾12小时会议，众议员连同出席旁听的公务人员都“累垮了”！

早上出席旁听的个部门局长及公务员人数相当踊跃。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉19日讯）森州立法议会破天荒，首次召开逾12小时会议，众议员连同出席旁听的公务人员都“累垮了”！

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这场长达12小时30分钟的“马拉松”式的森州第14届第一季第三次立法议会，是从早上10时准时召开，期间分别在中午12时30分休会、下午2时续会；傍晚6时30分再度休会、晚上8时持续到晚上10时30分。

由于昨日是针对森州州务大臣所提呈的2019年财政预算案进行辩论环节，与以往不同的是，希盟政府兑现曾经的诺言，让所有议员拥有足够的发表言论空间及时间。

每名议员获20分钟轮流针对财政预算案进行辩论，除了真纳州议员陆兆福因病缺席外，其他州议员均出席及参与辩论。由于辩论时间过长，也导致森州议会破天荒，展开了超过12小时的议会。

议长拒挪后辩论环节

尽管朝野议员在第二次休会时，向副议长拉威提议，将剩下的辩论环节挪到第三天进行，惟，拉威以“之前（上午）已强调必须今日完成辩论环节”，加上最后一天仍有提呈书面报告环节及财政预算案总结为由，拒绝所有朝野议员的诉求。

由于大部份议员已经完成了辩论发言，因此，会议进行到晚上10时左右，超过半数议员已陆续离席，在野党只剩下金马士州议员拿督莫哈末阿都拉萨、利民济州议员拿督莫哈末依三及高岛州议员兼前任议长拿督阿华鲁丁依然留到最后。

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其中万茂州议员叶耀荣在最后阶段发表辩论词时，也赞同高岛州议员拿督阿华鲁丁的建议，并向拉威提出要求，希望州政府能够在往后的州议会，采取定式开会及散会的制度，即早上10时到下午4时30分，并根据时间表编排，有必要可增加多一天进行议会，避免累垮所有议员及旁听的公务人员。

自嘲担任多届议员的叶耀荣更直言，这是历史性的一刻，担任10年的议员，首次召开超过12个小时的议会，语毕，更迎来全场朝野议员及公务人员的拍案赞同。

拉威也在散会前表明，州政府应该吸取本次议会时间上编排的经验，希望下一次议会能够以增加一天议会期，以避免再有马拉松式的议会。

张聒翔：增开会天数更理想

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森州行政议员张聒翔坦言，根据以往的经验，森州州议会一般最迟都是开到傍晚，若换作国会则是习以为常，最迟会开会到清晨5时。不过，也给予希盟政府为所有议员提供更充足的发言空间和时间，加上这是希盟首次提呈财政预算案，所以时间上的编排有待改善。

无论如何，他认同州议会该重新探讨议会的开会时间，若长远之计，可适当增加开会天数就会更理想，可以避免下次会议开得太晚，导致议员和旁听公务员无法获得充份休息。

陈丽群：显示新政府改革决心

森州行政议员陈丽群则认为，从希盟执政森州后就破了超过12小时的议会最高纪录，显然希盟作出了更好的改变，包括所有朝野议员拥有20分钟的发言时间外，连反对党领袖拿督斯里莫哈末哈山也破天荒获得50分钟的发言时间，印证了新政府、新改革的决心。