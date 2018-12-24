了解茶多一点·破解喝茶迷思 世界各地很多国家民族都有喝茶的文化习俗，而华人的喝茶文化更可以追溯至上千年以上。最近几年，坊间和网路上出现一些有关于喝茶的似是而非道理，造成许多人对喝茶产生误解，现在就要揭开这些茶的迷思，重新认识茶。

世界各地很多国家民族都有喝茶的文化习俗，而华人的喝茶文化更可以追溯至上千年以上。最近几年，坊间和网路上出现一些有关于喝茶的似是而非道理，造成许多人对喝茶产生误解，现在就要揭开这些茶的迷思，重新认识茶。

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喝茶强健骨骼

很多人以为，喝茶会导致一个人患上骨骼疏松症，其实这说法根本没有根据。

一般人的年龄超过30岁以后，骨质会随着年龄的增长逐渐流失，若流失太多则会患上骨骼疏松症。过往已经有研究显示，喝茶并不会造成我们患上骨骼疏松症，反而适量的饮茶能够改善骨骼密度，减少有关骨骼发炎的相关疾病，降低患上骨骼疏松症的风险。

喝茶可以防止骨骼疏松症，关键在于茶中的黄酮类化合物和绿茶多酚能够活化骨骼钙化作用中骨细胞的活性，减少骨质解离的情况，加强骨质密度。

喝茶会导致便秘？

喝茶与便秘没有关系，一般人便秘原因主要是生活及饮食习惯所造成，在日常生活中，如果一个人摄取的纤维不足、饮水量不够，加上少运动及情绪紧张压力大，就会容易便秘。

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因此，要解决便秘必须从饮食和生活习着手，平时饮食中多吃蔬果和运动，饮用足够的水，这样大家才能远离便秘。

另外，喝茶有助于瘦身，因为茶里的茶多酚能够有效分解身体内的脂肪，减少脂肪累积，同时抑制身体脂肪生成。



茶不会过期变质吗？

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茶的存放时间长短其实是与它的发酵工序有关，不同的茶有不同的发酵程度，发酵时间越长，存放时间越长，所以陈年的普洱茶可存放放达数十年甚至百年；未发酵绿茶和半发酵铁观英则寿命较短，在开封后，最好在半年内喝完。

喝茶专属老人兴趣？

很多人将喝茶与老人家划为等号，认为品茶是一群老人在树下泡茶闲聊的兴趣，其实喝茶也可以很年轻。近几年，不少茶厂和茶商把茶叶产品重新包装，变成一种文青时尚的标志，吸引不少年轻人加入品茶队伍中，也令现在品茶也可以很年轻时尚。

凉茶是茶吗？

凉茶是传统中药草植物性饮料的通称。凉茶是将药性寒凉，能够消解人体内热的中草药放入水中煎煮做饮料喝，以治疗夏天时人体内的燥热暑气，或治疗冬日干燥引起的喉咙痛等小疾病。凉茶在中港台和东南亚华人区非常盛行，并诞生不少知名凉茶品牌，其中何人可凉茶可说是凉茶中的佼佼者。



何人可经典凉茶



说起来，何人可凉茶这个拥有70多年历史的老字号，一直秉持着精益求精的精神，生产出一包包脍炙人口的凉茶，伴随一代又一代的人传承下来，照顾了每一个人的健康，可说是每户人家不能或缺的镇家之宝。

作为游子，独自一人在外念书求学或工作打拼，有时免不了会患上伤风感冒，但是现今到诊所看病的费用一点都不便宜，看一个小病最少都要花上5、60令吉，叫许多薪资低的年轻人吃不消。

何人可凉茶是采用了甘草、桔梗、夏枯草、苍术和玄参等23种特殊天然草药精华与高级红茶结合而成，具备抗菌、抗炎以及抗氧化的功能，能够对抗普通感冒和流感。何人可凉茶在制作过程中，严格依照药品生产规格，无农药零污染，绝对是符合大马卫生局的卫生标准。

每一盒何人可凉茶都装满10包包装精美的何人可凉茶茶包袋，售价仅十余令吉，非常经济实惠，适合每一个人，包括在外拼搏的年轻游子。





何人可晚安凉茶抗失眠

城市的生活节奏紧凑，加上工作竞争激烈，令我们的身体和情绪经常处于紧绷状态，导致健康出现问题，也间接令人晚上辗转难眠。这时候不妨放慢脚步，好好享用一杯何人可晚安凉茶，能够让我们放松身心，改善睡眠品质，恢复身体健康。

或许有人担心晚上喝茶会让人更加难以入睡，因为一般的茶都含有咖啡因，何人可晚安凉茶可以让你安心，因为它是由21种特殊天然草本精华结合而成，主要成分是桑叶，桑叶不含咖啡因，而且含有多种维生素及矿物质，过去几百年来，一直被中医师用于调理身体及增强肝脏功能。

除了桑叶，何认可晚安凉茶里的其他中药成分如栀子和柴胡等成分，具备提供镇定、放松及安神的疗愈功效，适合每一个人饮用，尤其是生活节奏快的都市人。



何认可金装凉茶养生

一般而言，人会生病除了细菌和病毒造成外，日常生活习惯是造成人生病的重要原因之一。大马的天气湿热，加上国人喜爱辛辣或油炸食物，因此身体容易燥热，这时候就是何人可金装凉茶派上用场的时刻。

何人可金装凉茶采用29种特殊草本精华制成，其中主要成分是优质的普洱茶。普洱茶有抗氧化，降脂和促进新陈代谢的效果，属性温和不伤胃，适合每一个人饮用，特别是老人家。

何人可金装凉茶主要功效是降燥驱热，平气养生，可舒缓体热的不适及减轻喉咙疼痛，当我们的身体呈现体热的症状及喉咙不适时，饮用一杯何人可金装凉茶，可保持健康的体魄，加上其口味香滑甜，口感优质，也适合不习惯喝苦茶的人。



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