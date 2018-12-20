武牙拉也明年再披春装．600大红灯笼迎春 睽违4年后，曾是80年代华裔商家聚集地的武牙拉也街道明年将再次披上春装，以600粒大红灯笼、牌楼及贺岁布条迎接2019己亥猪年莅临！

武雅拉也复兴老街发展委员之年景布置筹委会众志成城，为当地再办新春年景布置盛会！（图：星洲日报）

（马六甲19日讯）睽违4年后，曾是80年代华裔商家聚集地的武牙拉也街道明年将再次披上春装，以600粒大红灯笼、牌楼及贺岁布条迎接2019己亥猪年莅临！

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由当地商家组织的“武雅拉也复兴老街发展委员”注册成立一个月，宗旨为重拾昔日辉煌与热闹，更配合农历新年成立年景布置筹委会，举办2019年主办武牙拉也年景布置嘉年华会，范围包括武牙拉也街道、祈安律一直延伸到通往国泰桥的转弯路口。

布置范围长800公尺

该会透露，武牙拉也及祈安律届时将有500至600粒22吋大灯笼高挂，配搭流星灯饰，还有贺岁布条等，范围全长800公尺。

目前，年景布置筹备工作已完成80%，筹委会将陆续公布系列迎春节目，欢迎民众踊跃出席参与。

睽违4年再办年景布置

筹委会主席颜耀纪19日在新闻发布会上表示，武牙拉也在过去尤其80年代是数一数二的商业地带，也是年景布置的发源地（由拿督黄树党所带起），2014年后开始停办，2017年则有一些简单的贺岁布条布置。

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他说，在商家和年轻人的建议下，该会有意再办年景布置，虽中途遇到阻碍，但集思广益后大家仍决心做下去，如今从编排工作井然有序来看，有绝对信心这次活动能够成功举办。

他表示，年景布置费用预计需要8万令吉，这两周向商家募款时获得积极支持，惟还未达到筹款目标，希望各界人士慷慨解囊，同时也欢迎赞助贺岁广告布条，协助重振当地的年景布置盛况。

他表示，甲州行政议员拿督郑国球将协助节省年景布置的电费、执照费、舞台费等政府部门开销，甲市区国会议员邱培栋则在了解整体计划后答应拨款2万令吉赞助，令大家感到雀跃万分。

年景布置嘉年华1月18亮灯

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策划人陈启展则表示，2019年武牙拉也年景布置嘉年华亮灯仪式将于1月18日晚上7时在祈安律舞台举行，将有一系列中华文化节目表演，还有丰富的幸运抽奖，如华为P20手机、50吋大电视和50份奖。

他说，该小组正在策划举行各节目的可能性，包括新春年货市场和其他文化活动，并鼓励当地商家配合年景布置嘉年华，踊跃为本身店面进行布置，使当地一片红彤彤新年气氛，吸引购买人潮，恢复当年的繁荣。

祈安律设步行街夜市建牌楼

武雅拉也复兴老街发展委员署理主席黄永贵透露，随着该组织的成立，将致力推动当地长远的转型计划，其中一项计划是在祈安律举办步行街、夜市集和建立牌楼，打造当地的地标。

他说，50年代开始来武牙拉也，与当地有着深厚的感情，也见证过当地的起起落落，7年前当局曾发起的武牙拉也大红花计划未能落实，如今希望结合众人的力量，通过旅游平台重新发展武牙拉也，并且有信心会达致成功。

“我们商家会努力做好内部工作，希望政府方面提供硬体建设，双方一起配合，为武牙拉也注入新的活力。”

出席者有年景布置筹委会副主席赖乃能、秘书何振荣、副秘书郑泽林、查账陈立华、曹华源、张文华、李泳华、洪国光及乐广告代表曾添隆等。

欲赞助款项或布条，可联络颜耀纪（016-6286006）、黄松雄（016-6602220）或陈启展（012-3133535）。

武牙拉也复兴老街发展委员之年景布置筹委会大会顾问：邱培栋、郑国球名誉主席：居民商家协会、星星体育会大会主席：吴志松筹委会主席：颜耀纪 副：赖乃能秘书：何振荣 副：郑泽林财政：黄重毓 副：黄松雄查账：陈立华策划：陈启展 副：黄松雄幸运抽奖：曹华源、张文华节目仪式：陈立华 副：郑泽林、黄松雄、陈启展纪念品：陈启展、何振荣交通：洪国光、张文华招待、膳食：曹华源、何振荣、陈立华委员：全体武牙拉也复兴老街发展委员

颜耀纪欢迎商家赞助贺岁布条，为街道添加气氛。（图：星洲日报）

武牙拉也阔别4年后将再披春装亮相，以600粒22吋大灯笼迎春。（图：星洲日报）

主办单位呼吁商家踊跃布置店面，一起来重振武牙拉也的新年盛况。（图：星洲日报）