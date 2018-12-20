年尾季候风“绑船”不出海．产量减少鱼价涨 年末时期受季候风与雨季影响，新山一带巴刹的鱼市场于近日开始，面对渔产量减少一半的情况。

随着受到季候风、雨季和俗称“月光天”的海潮影响，鱼贩估计下星期的渔产量会减少。（图：星洲日报）

（柔佛．新山19日讯）年末时期受季候风与雨季影响，新山一带巴刹的鱼市场于近日开始，面对渔产量减少一半的情况。

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戴华山：批发商泰国取货

新山渔业批发商公会会长戴华山表示，鱼价会因此调涨30至40%不等。

他指出，一般在年末，即12月份，因受到季候风影响，东海岸如兴楼、丰盛港等地渔产都会减产，尤其丰盛港一带，围网渔船甚至都会全部“绑船”（为防止渔船被海浪冲走而做的动作），暂时不再出海，省下雇佣外劳出海、油费等成本。

他说，在这个时期，一般上渔业批发商都会从西海岸或泰国取货，而基于马币兑换率问题，来自泰国的渔产价格就会受到影响。

他估计，渔产量减少情况会持续到明年2月份，若渔产量持续不足供应，就得以冷冻鱼填补市场需求。

至于鱼贩方面，基于渔产量会受到影响，鱼贩估计近日的鱼价格会有所调涨，幅度维持在30至40%，或1令吉至2令吉不等。

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李先生：“月光天”渔产缺货高峰期

鱼贩李先生（47岁，从业逾20年）表示，预计近日的鱼量会少一半。

他说，他的渔产货源较少来自西海岸，多数来自于笨珍、关丹、丰盛港，目前这些地点受到东北季候风影响，加上雨季，上星期的鱼量已有减少，若到了本星期，刚好是农历十五，人称“月光天”（月圆之日），渔夫无法出海捕鱼，估计海产量可能仅有目前的40至50%，届时鱼的价格会比目前高出40%。

他指出，每个月总会有大约一个星期因“月光天”是渔产缺货高峰期。

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黄锦天：渔夫看天出海作业

鱼贩黄锦天（45岁，从业十多年）表示，一旦碰上季候风，一些拖网渔夫还能勉强出海，但一般使用大网捕鱼的渔夫，就无法出海捕鱼，使得渔产量减少。

他表示，每个月时逢农历十五，鱼量肯定会减少，加上目前受到季候风影响，尤其丰盛港已经封港，也会导致来自丰盛港一带的鱼量锐减。

他说，渔夫都是一切看天气，有时得“拿命拼”冒险出海，有时撒网了才看到即将狂风骤雨，很不容易，通常在碰上季候风和雨季的年末，一些渔夫会冒险出海捕鱼，鱼量才会维持在一定的供应量。

黄长兴：新山一带海产不受影响

鱼贩黄长兴（72岁，从业逾60年）表示，位于新山、振林山或双溪马来由（sg melayu）一带的海产，相信比较不会受到季候风影响而减产。

他说，位于新柔长堤一带，常会有俗称“牛奶鱼”品种的鱼，这类鱼一般还能在年末维持产量，也受到各族的欢迎，此外，来自双溪马来由一带的花蟹、淡菜（Kupang，又称青蚝）产量，相信不会减少太多。

“若是来自丰盛港、素里里一带的鱼量，就有可能在下星期有所减少，若供应不足，价格就会有所调涨。”

他说，目前的金目卢一公斤约23令吉、红枣鱼一公斤约28令吉、海生一公斤约70令吉，少见的海虾（非养殖）大约一公斤45令吉。

王纬彩：冷藏鱼应付海产不足

鱼贩王纬彩（50岁，从业约20年）表示，若本月份的鱼量骤减，消费者可能得在一月份吃到冷冻鱼。

他说，随着受到季候风影响，若渔产量不足，鱼贩多数就得卖冷藏鱼应付市场。

他表示，这也是因为目前的渔产量已不及往年。

他说，实际上，每个月都会碰上一次“月光天”导致鱼量减少，但时逢年末学校假期，一般人会趁机选择出外游玩，在购买量也减少的情况下，鱼量减少也不会过于打击市场销售情况。

阿兹米：下周鱼价差异1至2令吉

鱼贩阿兹米（46岁，从业20年）表示，估计年末鱼量减少情况，会持续影响到明年一月份和二月份的销售。

他指出，目前无法估计下个星期的鱼量是否会导致鱼价上涨，但他相信会是相差1令吉至2令吉不等。

bb16chc11越来越少量的，还包括非养殖的海虾。（图：星洲日报）

bb16chc12俗称“牛奶鱼”的品种，一般可在新柔长堤一带捕获。（图：星洲日报）

bb16chc13海生价格目前维持在一公斤70令吉不等。（图：星洲日报）

受到气候影响，餐桌上的鱼品种也会跟着改变。（图：星洲日报）

bb16chc17“少有少卖”，鱼贩静观鱼批发情况变化。（图：星洲日报）