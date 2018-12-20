天气异常迎涨价潮．鸭蛋价涨到新高点 长长的雨季和少见的降雨量不但造成蔬果价格高涨，就连菜市场内的其他物品也都出现价格高企的情况，前一阵子开始鸡蛋价一直涨不停，近日来又出现鸭蛋也涨价的情况。

咸鸭蛋价格也因鸭蛋价涨而水涨船高。（图：星洲日报）

（霹雳．实兆远19日讯）长长的雨季和少见的降雨量不但造成蔬果价格高涨，就连菜市场内的其他物品也都出现价格高企的情况，前一阵子开始鸡蛋价一直涨不停，近日来又出现鸭蛋也涨价的情况。

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根据养鸭场农民表示，农场生产的鸭蛋价格已经涨到有史来最高点，目前由农场售给收购商的鸭蛋每粒为58仙，而过去平常的日子每粒则只有46仙左右，也就表示现在的价格比之前的高出了12仙。

房文泰：雨季鸭蛋减产

昔加里养蛋鸭农民房文泰相信目前鸭蛋价仍会高企的情况可能还会持续，并且可能达到另一个高点，除非天气转晴或雨量减少，还有饲料价格高昂成长本高也是其中涨价的原由之一。如果2种情况近期没有改善，蛋价高高涨的情况料将会维持更长的日子，可能是2至3个月。

他说，鸭蛋价高涨是十余年来不曾发生的事情，但是自从早来的雨季历时比往年长，因此蛋价从上个月已涨至54至56仙，本月份再次挺升。

“因为雨量增加影响鸭只身体的状况，或者是闪电响雷，以及因其他动物追赶受到惊吓后减少下蛋，这是确有的事，这是多年养蛋鸭得来的经验，但是野狗野猫可防，下雨响雷却不能，更何况鸭子是开放式饲养。”

他说，在雨季之前，农场每天生产近万粒蛋，但是雨季一来后就短时间内骤减至日产不到8000粒，减少了约2000粒。蛋价会因为蛋产量或市场需求量多寡而浮动价格，可以说不容易有赚利。

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散卖咸鸭蛋每粒90仙

另外，根据在零售市场上了解，一般鸭蛋价一粒格介于70仙左右，家庭式饲养的鸭蛋则会高10仙左右，咸鸭蛋方面由制作咸鸭蛋厂供应的一箱50粒为35令吉，散卖每粒90仙，家庭传统式腌制的咸蛋则每粒90仙至1令吉。

家庭式饲养的鸭产下的蛋和家庭式用盐水腌制的咸鸭蛋售价之所以比较高，是因为就如甘榜鸡蛋或菜园鸡蛋一样，许多人认为比较香谆所以比较受欢迎。

房文泰表示如果雨季持续下去，鸭蛋价或继续挺升。（图：星洲日报）

蛋鸭必须开放式及靠水而养，也因此容易受到外界扞扰。（图：星洲日报）

工人正在处理捡回来的鸭蛋，一叠叠的鸭蛋看似很多，但其实已因雨季太长而减产许多。（图：星洲日报）

家庭式饲养的鸭产下的蛋，以传统式盐水腌制成的咸鸭蛋，价格也会比较高。（图：星洲日报）