狮城人圣诞礼物消费调查·最常买衣不想收玩具 下周就是圣诞节了，你还在为挑选礼物而伤脑筋吗？相信大家都满心期待收到来自亲友的礼物，但是否很多时候难免失望呢？

（新加坡20日讯）下周就是圣诞节了，你还在为挑选礼物而伤脑筋吗？相信大家都满心期待收到来自亲友的礼物，但是否很多时候难免失望呢？

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电商平台Picodi一项针对圣诞消费习惯的调查就发现，新加坡人最常购买的圣诞礼物，包括服装饰品（35%）、玩具（33%）、糖果（25%）及衣服（25%）。

然而，玩具和糖果却也是新加坡人最不想收到的圣诞礼物。

物价高涨，你的送礼预算是否也增加了呢？调查发现，经济增长放缓并没影响新加坡人欢度佳节的心情，大家出手依然阔绰。

平均花费1380令吉

新加坡人在圣诞期间的平均花费是460元（约1380令吉），除了送礼，也包括购买应节食品及添置新衣的费用。这在全球排名第18，在亚洲则排名第二，仅次于香港。

有趣的是，过半受访者反映，他们会等到最后一分钟才“临时抱佛脚”，不会提前规划，也不会事先询问对方想要什么礼物。

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只有三成新加坡人会趁着“黑色星期五”和“双十一”促销日，提前网购圣诞礼物。这样一来，既可以避开圣诞期间的拥挤人潮，也能避免到时买不到合意的礼物，说不定还可以在网上买到一些在本地找不到的“限量版”外国商品哦！

圣诞节送玩具和糖果准没错？大错特错！玩具和糖果高居“最不想收到的圣诞礼物”前2名。

大家或许觉得送玩具不够创新，也没诚意；糖果和巧克力虽然美味又应景，但毕竟吃下肚子就没了，吃太多还会发胖。像内衣裤如此私密的贴身物品，除非很有新意，否则看来也并不受欢迎。

最想收到现金礼卡

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现金和礼卡，在“最希望收到的圣诞礼物”调查中打入三甲，被视为最实际的礼物。大家可以按个人喜好，买自己真正喜欢或需要的物品，送礼的人也无需大费周章，可说是皆大欢喜！

虽说“礼轻情意重”，但如果能依据对方的喜好和品味，特别选购一些既实用又有纪念意义的礼物，对方也会对你另眼相看！