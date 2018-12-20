施工罗里压坏道路水管．学校治水工程惹民怨 巴生南方镇居民不满临近的学校于本月初展开治水工程后，运载打桩重物的施工罗里压坏有40年历史的南方镇道路和水管等基本设施，也担心打桩工程有朝一日会损坏房屋结构！

施工重型罗里开入狭窄的道路造成损坏，令居民担忧蒙受无妄之灾。（图：星洲日报）

焦点社区：巴生南方镇

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（雪兰莪．巴生19日讯）巴生南方镇居民不满临近的学校于本月初展开治水工程后，运载打桩重物的施工罗里压坏有40年历史的南方镇道路和水管等基本设施，也担心打桩工程有朝一日会损坏房屋结构！

他们申诉，运载打桩机和桩基等重物的大罗里从本月4日起驶入南方镇花园路后，屋前道路马上就被压坏，连水管也被辗爆。

同时，由于大罗里太重，经过屋前时，使得整间屋子都在摇晃。

他们也指责承包商的施工欠缺责任，因观察到罗里在转弯进出时，缺乏应有的交通指挥员，令居民担心罗里拐弯时所载的桩基过高碰触电线或过于靠近住家，造成意外。

因此，在行动党巴生班达马兰区州议员梁德志和巴生市议员纳兰的安排下，为数众多的南方镇居民，日前与水利灌溉局巴生县工程官、施工承包商GSB Niaga私人有限公司项目经理、工程咨询公司Ihsan Team顾问工程师阿兹哈等进行对话会，以安民心。

巴生南方镇东姑安潘拉昔玛国中（STAR）自建校以来，每年都蒙受不下10次的逢雨必灾困扰。在州政府拨款下，耗资470万令吉由雪州水利灌溉局通过承包商，在校内兴建一座60x20公尺、5.3公尺深的封闭式滞洪池，可收纳大雨时的水量约6360立方米。

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邱小姐：承包商未做安全措施

居民邱小姐告诉《大都会》社区报记者说，居民感到最愤怒的是，打从本月4日第一辆运载打桩重物的大罗里开入工地为止，承包商都没有设置工程告示牌，让居民在最先的10天内不明所以，直到上周四（13日）才设置工程看板。

“工程入口就在我家的正门口，我很生气，承包商在动工前完全没照会居民，就算居民多次联络承包商代表都没有下文，甚至连市议员的电话他都没接。”

她申诉，少于住家两公尺的前路被大罗里压坏，她把照片发给梁德志助理作出投诉，极度不满承包商不是预先做好安全措施，而是要等到居民投诉了才处理。

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梁德志：把基设损坏情减到最低

梁德志坦言，施工期间难以避免道路和水管会受损，因此承包商需在路上置放铁板以免加速损坏，并尽速修补破损的路洞。

针对居民担忧房屋结构受损一事，他建议承包商可在近期内，派员勘察和拍下屋内的照片为施工前后对比，并发出白纸黑字为证，若施工有造成任何损坏，居民可要求承包商有相应行动，若不受理可联络他或纳兰。

梁德志认为，承包商不应对居民的质询和投诉不闻不问，而需承担责任面对居民，否则水利灌溉局可向承包商开出罚单，以儆效尤。

他指出，滞洪池工程早在2016年便开始策划，唯到本月才动工，根据工程表需在明年10月完工，并相信承包商会有合适方案，把基设损坏情形减到最低，希望居民能多番忍让，让双方尽力达致双赢。

出席的水利灌溉局官员阿兹米表示，会监督罗里超载的情形。

阿兹哈：需打桩确保基座稳固

阿兹哈强调，施工是在校内进行，不会影响到校外的一切。待建好滞洪池后，将由水利灌溉局负责管理，届时会设置水位感应器，以便在滞洪池超过既定水位时，两台抽水机能交替把池水抽出。

他表示，基于学校地势较低，自建校以来一直面临水患滋扰，所以滞洪池的设计在于，若只是下场一两小时的雨，可足够收纳雨水，待雨停后才把池水抽出；但若连续下雨，则会在必要时启动抽水机把池水抽出。

他说，基于学校空间有限，故滞洪池乃封闭式设计，即上方可作为停车场。

“由于滞洪池乃水泥结构，所以需打桩确保基座稳固，目前为打桩阶段。”

哈兹娜：学校一年淹水逾10次

东姑安潘拉昔玛国中校长哈兹娜指出，只要一场半小时的大雨，学校就成灾，一年到来的淹水次数不下10次，迄今更有两名老师在淹水时，因不慎跌入沟渠导致手脚骨折，淹水时学生走在排列成排的椅子上，也有者不慎从椅上摔下受伤。

“校长和老师的办公室没有精美家具和地毯，因为我们已被水淹到怕，所有木门都被水浸坏而容易碎裂。”

她透露，致函予各单位求助不下于10封公函，学校目前有1570名学生，希望明年开学前，能做好滞洪池工程的设置。

“我恳求所有居民，帮助学校不要再有水患，希望这项意愿能在我2020年退休前完成。”

哈兹娜（右）向居民晓以大义，以支持学校的滞洪池工程；居民纷纷表明，没有反对的意愿，但针对施工没做好安全措施而表达忧虑。（图：星洲日报）

居民不满承包商在毫无知会下便动工，把家门前弄得一团糟。（图：星洲日报）