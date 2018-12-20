明年仅1巫裔新生．双溪加旺华校靠友族“续命” 距离新学年还有2个星期，淡属微型华校双溪加旺华校目前只招收到一名巫裔学生，该校已连续多年没华裔新生入学，须靠巫裔生苦撑。

双溪加旺微型华校多年来靠友族学生“续命”。（图：星洲日报）

（双溪加旺19日讯）距离新学年还有2个星期，淡属微型华校双溪加旺华校目前只招收到一名巫裔学生，该校已连续多年没华裔新生入学，须靠巫裔生苦撑。

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周丽云：全校仅2华裔生校长周丽云受询时说，今年全校共有12名学生，其中2名六年级学生已经毕业；明年则迎来一名巫裔学生，换言之明年学生总人数为11人。

“11名学生中，华裔生占2人，分别是明年就读三和五年级、一人是土著（四年级），其余都是巫裔学生。

“本校已经多年没有华裔新生，目前的华裔生都是转校生，须靠巫裔学及外来的学生续命。由于双溪加旺华校地理位置偏辟，而且距离7公里左右就有联增和加叻华校，所以附近家长也没必要特地从外载送孩子到本校就读。

“加上本校附近也有国小和淡米尔小学，所以本区的巫裔和印裔家庭大多数都送孩子到国小和淡米尔小学读书，仅有少数巫裔家庭送孩子到华校求学。

1华裔女生从联增来上学

“不过，本校有一名学生，即明年就读五年级的华裔女生是居住在联增，其父亲每天从联增载她到双溪加旺读书。”

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她指出，以前许多华人在双溪加旺圜丘工作，但是随着时代的变迁及人口外流，许多华人家庭已经搬离双溪加旺，仅剩下几户华裔家庭，而这些家庭的孩子也已经长大，并到外地谋生，使到该校陷入没有新生来源的困境。

她说，虽然报读该校的非华裔生皆没有中文教育的背景，教师在教学方面也面对很大的挑战，不过教师秉承有教无类的使命继续教导学生，并强调学生必须以华文沟通，鼓励他们多讲华语，这才能达到他们到华校就读学习华文的目标。

她也强调，学生学术成绩固然重要，校方也非常重视学生的品德，注重学生的道德教育及道德价值观，希望能栽培出高人文素质的新生代。

联增华校13新生华裔占3人

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另一方面，离双溪加旺华校不远处的联增华校，近几年也面对华裔新生逐年减少的问题，今年一年级学生更是清一色是友族学生。

联增华校校长洪瑞城说，该校明年新生比今年的17人略减4人，不过明年的13名新生中，华裔学生占了3人；今年的17名一年级学生，全是巫裔学生。

“联增区华裔人口外流的现象严重，大多数华裔家庭都搬迁到文德甲、加叻或文冬，只剩下寥寥数户的华裔家庭。

他表示，明年全校共有86名学生，华裔生仅占约10%，近几年来更是面对新生来源逐年减少的问题。因此，校方将积极举办更多活动，希望能吸引家长将孩子送到本校就读，增加学生来源。

联增华校近几年也面对新生来源逐年减少的问题。（图：星洲日报）