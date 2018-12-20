陈炟谕．向消拯员致敬！ 在兴都庙骚扰中被殴打重伤的消拯员莫哈末阿迪于前天离世，全国人民对这项噩耗都感到非常错愕、惋惜和感伤。

在兴都庙骚扰中被殴打重伤的消拯员莫哈末阿迪于前天离世，全国人民对这项噩耗都感到非常错愕、惋惜和感伤。

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阿迪的离世，大马所有政治人物和网民都纷纷哀悼，显示出国人对于这位伟大的消拯员给予非常高的敬意。

在阿迪离世之际，我也突然想起几个月前因潜入湖中救人而不幸溺毙殉职的五名消拯员，同样引起全国人民悲伤。

说实话，消拯员一直是我认为最被忽略的另类“公务员”，而他们确实一直是我们人民的英雄。

消拯员这一份职业其实一点都不简单，无论是天灾祸或人祸，包括水灾、土崩、风灾、地震、溺水、火灾、车祸、沉船、空难或其他事件等，消拯员总是站在第一线。

他们有时候在执行任务时，往往会面对很多挑战、障碍，甚至会面对生命威胁，但他们依旧尽忠职守去完成拯救任务。

要当一名消拯员其实不容易，不仅需要健康的体魄和体力，还得具备许多专业知识，以免面对天灾人祸时，能因不同事故，采取适当的抢救行动，毕竟他们执行每一项任务，都可能关乎到人民安全。

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消拯员其实就是一份高风险的职业，但遗憾的是消拯员过去一直不受关注，而他们的薪水其实非常微薄。

据我所知，由于政府过去缺乏经费，消拯员许多设备都残旧不堪，甚至一些设备都已相当落后或不齐全，所以每当消拯员执行任务时都面对许多困境。

无奈的是，不知情的人民只会怪罪于他们，消拯员心里有苦，也只能咽下去。

殉职的消拯员都是我们国家的英雄，而现在任职的消拯员，同样是我们的英雄，希望政府能重视消拯员的问题，请保障他们应有的福利及权益。