圣诞节+元旦期间·马新关卡料大塞车 圣诞佳节和年关将至，兀兰和大士关卡明天（12月21日）至1月1日元旦期间，预料会出现塞车情况，尤其是周末。

兀兰和大士关卡的交通流量预计明天起会增加，拥堵情况料持续至明年1月1日。

（新加坡20日讯）圣诞佳节和年关将至，兀兰和大士关卡明天（12月21日）至1月1日元旦期间，预料会出现塞车情况，尤其是周末。

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移民与关卡局昨晚发表文告指出，2个陆路关卡的交通流量预计明天起会增加，拥堵情况料持续至明年1月1日。

当局提醒公众，不要携带任何违禁物品，包括口香糖及“Pop-Pop”砂炮进入新加坡。游客若携带须缴关税或受管制的商品，如肉类产品和盆栽等，应在关卡人员检查前主动申报。

当局指出，兀兰和大士关卡上周末都出现了插队的情况。当局劝请公众不要这么做，因为这会造成交通阻塞和威胁公路使用者的安全。驾驶者应时刻遵守交通规则。

驾驶者可在出发前到移民局脸书查看2个陆路关卡的交通情况，以及通过安装在亚逸拉惹高速公路（AYE）和武吉知马高速公路（BKE）的路况提示系统（EMAS），事先了解关卡情况。

公众也可拨6863-0117查询，上网One Motoring或MyTransport.SG以获取最新路况消息。