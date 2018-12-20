大马机场领升33仙．综指半天跌7.78点 截至中午休市时，富时隆综指数跌7.78点，至1647.88点。

（图：马新社）

亚洲主要区域股市持续走低。马股20日早盘随区域股市下滑，走势颠簸，跌幅逐步回缓，再度站上逼近1650点关口，最高一度攀上1648.59点，最低则跌至1630.95点。

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截至中午休市时，富时隆综指数跌7.78点，至1647.88点。

富时创业板指数跌68.15点，至4178.92点；富时全股项指数跌48.20点，至11241.60点。

金融服务股指数跌63.04点，至17126.17点；种植股指数跌54.05点，至6582.60点。

上升股有245只，下跌股436只，另282只平盘，成交量12亿700万股，值7亿6891万令吉。

子母牌炼奶（DLADY,3026,主板消费产品服务组）领跌1令吉54仙或2.51%，至59令吉92仙。

IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）跌16仙或2.98%，至5令吉20仙。

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IOI集团（IOICORP，1961，主板种植组）跌9仙或2.10%，至4令吉19仙。

客流量有望增近700万，大马机场（AIRPORT,5014,主板交通物流组）领升33仙或4.04%，至8令吉50仙。

戴乐集团（DIALOG,7277,主板能源组）升22仙或8%，至2令吉97仙。

云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）升5仙或1.63%，至3令吉11仙；而云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）则跌6仙，至6令吉27仙。

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毕达良（PRESBHD,5204,主板科技组）升1仙或3.12%，至33仙。