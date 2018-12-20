麋鹿最抢手! 动物园出租动物陪你过圣诞 为了配合圣诞节以及新年的到来，位于西伯利亚城市克拉斯诺亚尔斯克（Siberian city of Krasnoyarsk ）一座动物园，推出一项全新的计划《动物在你家》，让民众出租麋鹿、狐狸和哈士奇等动物回家，营造更浓郁的圣诞气氛。

（图：取自网络）

（俄罗斯20日讯）为了配合圣诞节以及新年的到来，位于西伯利亚城市克拉斯诺亚尔斯克（Siberian city of Krasnoyarsk ）一座动物园，推出一项全新的计划《动物在你家》，让民众出租麋鹿、狐狸和哈士奇等动物回家，营造更浓郁的圣诞气氛。

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据英国《BBC》报道，Royev Ruchei是当地最大的动物园之一，此计划主要是让居民租借动物回家拍照或参加儿童派对。

园方透露，所有供出租的动物，都很温驯，当中以麋鹿最抢手，最常陪同圣诞老公公一同去探访儿童。

动物园的发言人也说，当有关动物被出租时，都会有一位经验丰富且熟知有关动物属性的工作人员陪同着，因此民众无需过度担心。

发言人也向公众保证：“如果有小孩参与其中，我们会选择最温驯的麋鹿。”

踏入岁末，西伯利亚已呈现一片雪白色，如今加了应景的动物陪伴着，让圣诞氛围更为浓厚。

