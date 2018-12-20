抗鼻咽癌大胜利 ‧ 张荣华：人生下半场才开始 “当癌症来临时，我们是要面对挑战，而不是逃避。治疗时就全力以赴，不要轻易放弃生命。如果不能坚持，很快就会放弃自己。”

张荣华开怀大笑的说，人生上半场我已经打完了45分钟，下半场才打10分钟，还有35分钟。（图：星洲日报）

韩国当红艺人金宇彬去年5月份发现患上鼻咽癌，被迫暂停所有演艺工作，用逾一年时间专心养病。我国36岁的大马羽球一哥李宗伟也被鼻咽癌“相中”，这次的对手非常难缠，必须暂时挂拍远赴台湾就医。经过33次的放射性治疗，如今已逐步痊愈，最快在2019年1月回到国家队训练。鼻咽癌被喻为最难捉摸的癌症，由于难以通过症状准确判断，往往会延误治疗时机。55岁的张荣华当初流鼻血，以为发热气，直至看了医生才发现自己患上鼻咽癌。

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“患上癌症怎么办？”

绝大多数患者听到医生宣判后，双脚立即变软，内心非常焦急，会拼命问这一道问题，为何老天要自己与癌魔展开一场拉锯战。张荣华在2012年患上鼻咽癌，当时才49岁，正值事业拼搏期，突如其来的“惊”喜令他一时措手不及。

一般人出现鼻塞、流鼻血或耳鸣等病征都会不以为然。他经常流鼻血，但次数和血量均不多。有次用餐时，他突然感觉鼻孔里有些液体，手指一抹就沾到鼻血，“我没有去注意，还以为是发热气。”

张荣华本身是一名基督徒，同年他跟随教会活动飞往泰国与缅甸服事，为当地居民提供医疗帮助。同行恰好有两位驻诊医生，其中一位骨科医生是他的好友。他便向对方透露自己状况，对方随即建议他见耳鼻喉医生做深层检查。

那次检查并没有捎来好消息，张荣华回述，医生用软管的内窥镜伸进鼻腔，发现了一颗肉瘤。“当时医生说要割除，我问‘几时割？’医生立即回答‘现在割！’”

不过这一割不是终结噩梦，而是为了采集活体组织切片作化验，检查肉瘤的属性。闻“癌”色变，鲜少人能坦然应对，张荣华也不例外，眼下癌症几率为50：50，内心充斥忐忑不安，最后跟随太太回家，两人抱头大哭。

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患 鼻 咽 癌 第 四 期

化验过程耗时3天，他前往医院拿报告时，心底一直害怕颤抖，心神不宁，直至亲手拿到报告，翻开一读立即让心沉下去。

由于对方不是癌症医生，无法确诊癌症第几期，还必须征求癌症医生意见。“得知报告验证是第四期，我当场崩溃了。”

为了再三确认自己的病情，他分别到梳邦、班台和国家癌症中心寻医，试图找一个例外，但结果并不如想像。患癌后最担心的困境是医药费，张荣华本身没有医药保险，面对昂贵的医疗费，他掂量着手上资产价值，希望能卖得好价筹集医药费。同时亲人与太太也发起筹款。所幸的，幸运之神选择站在他旁边，太太的公司愿意资助张荣华全数医药费，让他卸下了医药费的经济重担，顿时心安。

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整个疗程长达7个星期，每星期化疗一次，同时一个月内完成33次放射性治疗（俗称电疗）。“每天早上大概电疗几分钟，化疗要用很长时间，大约6至7小时。然后要打1支Cancer水（化疗药水），6支是冲淡化疗药的盐水，不会让整个人很辛苦。”进行电疗时，他也戴上特制的面罩，保护正常的细胞免被杀死。

喝 一 杯 水 要 两 小 时

仰头微笑的他说，以前鼻腔有肉瘤，导致说话有很重的鼻音，如今揭开了谜底，医生切除后反而重获嗅觉，觉得自在和开朗。

嗅觉与味觉是相互起作用，食物的香味会刺激大脑，让嘴里咀嚼的美食有更好的体验和享受。一旦鼻塞就会发现难以对美食产生欲望。张荣华过往都用口呼吸，没有敏感的味觉，无法尝出食物中细致的口感和香气。

如今电疗以后，他颈部两侧严重灼伤，皮肤也非常干燥。

加上分泌口水系统受损，口腔变得非常干燥，进食就变成一大挑战。张荣华只能选择流质食物，即使喝一杯水也要用两小时，因为很难将水吞咽下去。所幸日后会慢慢复原，不会长久影响生活作息。

最意想不到的，放射性治疗的另一个副作用是减损听力。逃过鼻咽癌折磨，就必须附上听力的代价。目前，张荣华左耳听力只剩下40%，必须长期戴助听器，右耳听力则仍有85至90%，尚能听清我的问题。由于耳鼻喉三者均息息相关，众多患者都有听力骤降的情况，出现耳鸣，严重的话会失聪。

张荣华的左耳听力只剩下40%，必须长期戴助听器。（图：星洲日报）

化 疗 真 的 很 痛 苦

或许张荣华骨子里有不服输的特性，他语重心长的说，“走这条化疗之路一点也不简单，要有强大毅力和坚持。如果不能坚持，很快就会放弃自己。”

癌症最苦的是抵御化疗的剧痛，需耗损大量体力和耐力，特别是化疗药水可说要了他的命。张荣华说这段经历时，口中低吟复说了两三次，“化疗药水几乎要了我的命”。旁人或许无法理解，但从他的语气和神情，可以想像抗癌之路需要依靠强大的意志力，并非说与癌共存这么简单。“有的人有了癌症而不想化疗和电疗，为什么？因为他们知道会很痛苦，这种痛苦不是平常人可以忍受。”

治疗过程中，这位生命斗士一直对自己说，未来还有很长，再拥有20至30年寿命去做更多事。“你完全想像不到，当你打化疗药水，你的脚其实有一半已经在地狱了，要把脚拉回来是需要咬紧牙关坚持下去，还有家人和朋友的支持。不然的话很容易放弃自己。”

很多人害怕电疗和化疗，但实际上可怕的不是治疗，反而是要克服内心未知的恐惧。

新 生 命 新 生 活

这场疲累的抗癌之战让张荣华有了一个健康规律的生活习惯，清晨5时30分起身祷告和阅读圣经；6时前往公园晨操和跑步，时长为45分钟。之后盥洗上班，直至傍晚7时回家和太太用膳，晚上10时入寝。“患癌之前，我的生活方式都没有任何规划，得空就到处找美食，或出去游玩，有时到半夜才回家，几乎累垮了整个身体。

2008年，他经历了亲人的死亡——二弟因心脏病离世，得年44岁。由于二弟是一家上市公司创办人，经常风尘仆仆的回来，又拖着疲惫的身子出国应付海外业务。“这几年一直不断飞来飞去，直至新年年初十因心脏病离开我们。当时我们还住在一起，没想到二弟就这样走了。”过往一有时间就把心神投入工作，忘了照顾自己。亲人骤逝令他自动改变了生活，加上癌症的侵袭，令他格外珍惜这段新生命，重新活一次。

“我今天能活下来是上天给了我一个机会，希望在未来能帮助更多人，给他们力量或任何谘询。”

助 人 克 服 对 癌 症 恐 惧

他坦言，若没有及时解决医药费问题，或许仍深陷在低潮的泥沼。然而他更重视亲情和友情，他们赋予了让他活下去的力量。最关键的要素在于调整自己的心态，即不要把自己当成病人。

“朋友都说，你很勇敢，跟人说自己有癌症。”他反倒觉得这是一件再平常不过的事，分享自身抗癌的经历能起激励之效，协助更多人了解化疗过程，不要避讳将自己隐藏起来。

“有时很多人羞于开口，反而更快死。”他直言，癌症病患更需要亲朋戚友的支持和力量。“很常发现当你说有癌症，周围的人会用另一种眼光看你。”当下就有人开始避而远之，唯恐不及。为什么患者要避忌他人眼光？毕竟这不是有辱名声的事。

“当癌症来临时，我们是要面对挑战，而不是逃避。治疗时就全力以赴，不要轻易放弃生命。”他感慨早几个月，一位朋友也因患癌进行化疗。两次之后，对方承受不住那种痛苦，最后放弃治疗，结果撒手人寰。

此外，他鼓励患者借助信仰的力量，无论任何宗教，培养更强壮的求生意识和信念，去抵挡更剧烈的痛苦。

在采访尾声，55岁的张荣华开怀大笑的对我说，“人生上半场我已经打完了45分钟，我下半场才打10分钟，还有35分钟。”脸上的笑容正好为抗癌的胜利下了一个完美注解。

知 多 一 点

鼻咽癌医学名称为Nasopharyngeal Carcinoma，简称为NPC，发生在鼻咽腔和上咽喉部位的癌症。根据国际卫生组织，鼻咽癌分为3种类型，包括角化鳞状细胞癌（高分化）、非角化癌（中分化）及未分化癌，亚洲人较普遍患上后者。

患癌成因包括遗传、吸烟或病毒感染。

有一个说法是饮食习惯所致，大量食用咸鱼和腌制品，会提高罹患鼻咽癌的几率。

倘若感染人类疱疹毒第四型（Epstein-Barrvirus，简称EB病毒），也有极高几率患上鼻咽癌。

患者的颈项淋巴结会肿大，出现无痛的肿块，鼻涕带血、长期鼻塞，听力也会随着状况逐渐下降，会出现局部耳鸣或失聪。

鼻咽癌可分为4期：

第一期：鼻咽癌肿瘤保留原位，有轻微耳鸣、鼻涕带血

第二期：鼻咽部出现小肿瘤

第三期：肿瘤在局部区域延伸至淋巴第四期：肿瘤转移至颈部以外的地方