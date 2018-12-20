证实双蔚有意离队‧教练尊重两人决定 他说，若是双蔚组合决定继续留在国羽，他将与双蔚组合共患难，挨过目前的低潮困境。

（图：法新社档案照）

（吉隆坡20日讯）大马国羽男双教练保鲁斯证实，里奥亚军吴蔚昇与陈蔚强有意离开大马国羽，但是尚未做出最终的决定。

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回去印尼放假的保鲁斯昨日接受大马传媒的访问时表示，双蔚组合确实曾与他洽商有关离开国羽的事件，但是他个人尊重球员本身的选择。

他说，若是站在个人的立场，他不希望双蔚组合离开大马国羽，但是，或许在外面打职业比较好，一切都以球员的利益为重。

他表示，他认为双蔚组合尚未与会长拿督斯里诺萨会谈是否离开国羽的事件。

目前，吴蔚昇在欧洲度假，而陈蔚强则在国内。

他说，若是双蔚组合决定继续留在国羽，他将与双蔚组合共患难，挨过目前的低潮困境。

他表示，双蔚组合的最大目标依然下争取晋级2020年东京奥运会，身为教练的他，不会成为双蔚组合的绊脚石。

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据悉，双蔚组合目前尚未提呈退出国羽的信件给大马羽总，极可能是在下个赛季开打前。