请问你要去哪里？跟着路人搭捷运 一年过去，捷运驶入雪隆一带居民的生活了吗？于是，本期周刊策划捷运半日游：走进捷运站，不设目的地，只在站内或车厢里随机问路人“请问你要去哪里？”

我国第一条捷运（MRT）路线由雪隆区西北角双溪毛糯（Sungai Buloh）一路通达东南角加影（Kajang），全长51公里，设有31个站点。

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2017年7月，双溪毛糯—加影捷运线全面开通。

一年过去，捷运驶入雪隆一带居民的生活了吗？

于是，本期周刊策划捷运半日游：走进捷运站，不设目的地，只在站内或车厢里随机问路人“请问你要去哪里？”

然后像跟屁虫一样跟着他或她，听听他们与捷运的故事。

2018年12月5日／星期三

10AM：出发

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旅程从最靠近星洲日报总社的捷运站菲利欧白沙罗（Phileo Damansara）开始。

来到捷运站旁的多层停车场，底层已满，绕了几圈来到4楼，才找到车位。

此停车场专为转乘捷运的乘客而设，以同一张一触即通卡“哔哔”入闸、乘车、出闸，可享全天统一收费4令吉30仙。（切记：哔出捷运站后2小时内要离开停车场，否则以非转乘人士计价；隔夜停车收费16令吉10仙。）从停车场步行至捷运站，全程雨盖，不过一处有漏水痕迹。使用自助加值机替一触即通卡加值，进站后上个洗手间，就到楼上月台等候。

寻寻觅觅，在4楼找到停车位。（图：星洲日报）

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“更上一层楼”就能抵达捷运站闸口。（图：星洲日报）

“哔哔”入闸，捷运半日游开始！（图：星洲日报）

10.17AM：SBK12菲利欧白沙罗站

过了上班时间，乘客不多。锁定身着粉红色系的一家三口：阿末（38岁）、哈嘉（28岁）和7岁的儿子卡立旭，目的地是双峰塔。前往加影的列车抵达，他们须在中央艺术坊转乘轻快铁（LRT），前往吉隆坡城中城站（KLCC）。

哈嘉代表发言。他们来自吉兰丹哥打峇鲁，随阿末到吉隆坡出差。卡立旭从电视上看到捷运就一直吵着想要搭乘。准备回程的这天，夫妻俩特地圆儿子心愿搭乘捷运去看双峰塔。

哈嘉说，在吉兰丹大部份人都以汽车代步，偶尔搭巴士。过去造访吉隆坡曾乘搭轻快铁，此次则是第一次搭乘捷运。相较起来，他们觉得捷运比较舒服。

离峰时段，捷运车厢内几乎人人有座。（图：星洲日报）

粉红家族阿末（右起）、哈嘉和卡立旭的目的地是双峰塔。（图：星洲日报）

10.30AM：捷运车厢内

帮粉红家族拍照后，感谢他们分享，与他们道别。我到另一节车厢找到第二个受访者嘉琪（20岁），她同样要在中央艺术坊站下车，我们步出车厢继续聊。

她来自万挠，约上午9时30分从万挠搭电动火车到双溪毛糯，转乘捷运一路来到中央艺术坊，准备转搭轻快铁到占美清真寺，再转乘前往帝帝皇沙，在那儿等候友人母亲接送。为了找朋友，整个乘车路程预计2小时。

我忍不住“哇”一声，嘉琪只是微微一笑，没多怨言。她觉得吉隆坡的捷运、轻快铁系统已经相当不错，倒是万挠目前只有电动火车，班次、时间问题都有待提升。

嘉琪坦言，也是这两年离家到八打灵再也念大学，才开始乘搭公共交通。她平时借住阿姨家，上学放学都搭轻快铁。“开车的话很塞车啊，会很‘吃油’（浪费汽油）。而且新手开车还会被欺负，爸妈不放心。”

说到这里，我们已经来到中央艺术坊的轻快铁月台。上午10时45分，目送她进入车厢。

为了和朋友见面，嘉琪要转搭电动火车、捷运、轻快铁和私家车。（图：星洲日报）

游戏只限捷运线，只好在轻快铁月台目送嘉琪（红色背包）。（图：星洲日报）

10.50AM：SBK16中央艺术坊

中央艺术坊捷运站与轻快铁站相接，乘客不必哔哔入出闸。这次旅程限定在捷运线，我乖乖回到捷运站，找寻下一个短程旅伴，遇到叶家母女3人。

姐姐叶玉芬和妹妹带着82岁的妈妈曾富莲前往柏威年广场（Pavilion）欣赏圣诞装饰，顺便逛街。

她们来自八打灵再也，从家里开车出发，车子停放在百乐镇（Taman Paramount）轻快铁站，搭到中央艺术坊转搭捷运前往武吉免登（Bukit Bintang）。

妹妹说，偶尔要到吉隆坡逛街才会选搭捷运，因为市区难找停车位，且很塞车。“这次清假期，趁圣诞节带妈妈来逛逛，所以搭捷运过来。”平日她在实达阿南（Setia Alam）上班，开车通勤。若周末在八打灵再也一带逛街，商场停车位不难找，她首选开车。

“我看新加坡、台湾的捷运都很拥挤，一般时间也很多人搭，他们习惯搭捷运。”叶玉芬觉得，马来西亚人还是习惯开车。她也以新加坡为例，每个捷运站都有商场，相较之下雪隆捷运的景点、去处不够多。

抵达武吉免登，我随母女3人步行前往柏威年广场。这是曾富莲第一次乘搭捷运，她说舒服又好坐。捷运站电扶梯的速度比商场内的快些，她看准梯阶踩上去，我不禁紧张一下。

出了捷运站还得步行一段路才能抵达柏威年，问她辛苦吗？她用粤语说：“行得！”原来一早出门，姐妹俩已经向妈妈报备要走很多路。再问大概会逛多久？“大约2小时。”老太太还是那一句，“行得！”

上午11时10分，在柏威年的圣诞树和巨型米奇老鼠前，为母女3人留影。

“行得”婆婆曾富莲（中）从捷运站走到广场中央，与女儿留影。（图：星洲日报）

叶家姐姐玉芬（中）和妹妹（左）特地带妈妈搭捷运到吉隆坡市区逛街。（图：星洲日报）

11.15AM：SBK18武吉免登捷运站

与叶家母女道别，又回到武吉免登捷运站。

双溪毛糯—加影捷运线共有7个地下站：国家博物馆、中央艺术坊、默迪卡、武吉免登、敦拉萨国际贸易中心、葛京和马鲁里。最深的捷运站是敦拉萨国际贸易中心，约40公尺深；武吉免登则有最长的电动扶梯，20公尺长。

我搭上这条长长的扶梯来到月台，才发现武吉免登的月台分上下两层，下层往双溪毛糯，上层往加影。不想那么快回程，我再搭上长扶梯，前往上层月台，寻觅前往加影的短程旅伴。“

11.20AM：武吉免登往加影方向月台

茱莉亚和她的女儿及友人已经买好东西，准备回返遮内河站（Sungai Jernih）。她们依照计划，一早8时30分出发，约9时15分抵达武吉免登，2小时内买好东西就回程。

“平时我搭捷运只去特定站，去葛京（Cochrane）逛宜家，不然就是去武吉免登逛街。”茱莉亚是道地加影人，从前去吉隆坡都开车，大约要1小时，现在乘搭捷运可以避塞车，车程也只需约40分钟。

她还说，一早上班时间，从加影站开始车厢就要满了，一直到敦拉萨国际贸易中心（TRX）、武吉免登才有人下车，转乘轻快铁去上班。下午时候就不同，位子多的是，车厢空得很。“不像东京的地铁，连站着都难。真不知道为什么本地人不常乘搭捷运？”



不到中午，茱莉亚（左）和友人（中）、女儿已经购物完毕。（图：星洲日报）

11.30AM：车厢内

从武吉免登到遮内河共13站，我和茱莉亚谈了10分钟，也才过车程的四分之一。

我向她们道别，又到另一个车厢找新短程旅伴。这回遇到办完事情，回返加影的张先生和张太太。

张先生和张太太一早9时从加影搭捷运到武吉免登办事。听他们说，捷运通车后加影的屋价稍稍上涨。“1996、1997年还没有高速公路的时候，进出加影就是一整天。

后来有高速公路交通方便些，现在有捷运更好。”

从前加影只有电动火车穿行，到吉隆坡中央车站转乘其他交通工具。捷运开通后，虽然站数多了些，但比较准时，车厢也舒适。他们还说，孩子吵着要去动物园玩，或许可以搭捷运再转乘轻快铁去。夫妻俩走到路线图前指手画脚，研究哪条路线较快。

“转乘时要走一点路不是问题，去到靠近的车站还可以搭Grab啊。”张太太说。

中午12时，抵达终站加影。

办完事情，张先生和太太搭捷运回终点站加影。（图：星洲日报）

儿子要去动物园，夫妻俩研究交通路线图，找寻最快的转乘计划。（图：星洲日报）

12PM：SBK35加影站

哔哔出闸，来到捷运终点站加影。循着人多的方向去，捷运站一旁就是加影电动火车站，再往前走是多层停车场。中午时分的加影站不算冷清。

从市区来，加影是终站；往市区去，加影则是首站。我重新入闸，尝试首站上车的滋味，找到上班族戴士蒙（26岁）。

戴士蒙是标准的捷运通勤族，一周5天搭捷运上下班。他来自加影，平日把车停在多层停车场，搭上午7时15分的捷运到中央艺术坊，转乘轻快铁到格灵芝（Kerinchi）步行上班，通勤时间大约1小时。当天他恰好在加影分行办事，中午才搭捷运回公司。

“你看现在人不多，平日上班时间车厢就很拥挤。因为捷运站和电动火车站共用停车场，最好在上午8时前到，才找得到车位。加影是第一站，到第四站武吉杜蓊（Bukit Dukung）就没有位子坐了。接下来经过蕉赖都是住宅区，人一直上车，到武吉免登、中央艺术坊才有人下车转乘轻快铁。”他的朋友住在遮内站附近，为求座位，甘愿先搭去加影，再一路坐往吉隆坡市区。

回程也一样，下午5时45分下班，搭6时15分的轻快铁到中央艺术坊转乘捷运，回到加影是晚间7时15分，取车回家。“如果开车的话，大概晚上8时30分才能到家，尤其星期三有康乐夜市，更塞车。”开车耗时比乘搭捷运足足多出1小时。

戴士蒙继续分享，公司有70%的同事都是通勤族，每天转乘电动火车、轻快铁和捷运。作为加影人，他坦言捷运通车后也开拓加影人的工作范围。“白沙罗、敦依斯迈花园（TTDI）一带也有很多公司，现在加影人可以搭捷运去更远的地方上班。”

加影电动火车站与捷运站比邻，中午时分车站未显冷清。（图：星洲日报）

戴士蒙是典型捷运通勤族，这天中午他先去分行办事，正要搭捷运回公司。（图：星洲日报）

12.50PM：SBK16中央艺术坊

又回到中央艺术坊。戴士蒙继续转乘去公司，我则在茨厂街吃个午餐，到书店看书、买书，休息一会。

中央艺术坊捷运站出来是苏丹街和戏院街。（图：星洲日报）

换址重新开张的鬼仔巷何九茶店人气不减，日正当中也有食客排队。（图：星洲日报）

吃过午餐，逛书店买书、休息，又回到捷运站继续旅程。（图：星洲日报）

2.20PM：SBK16 中央艺术坊

中央艺术坊简直是这趟旅程的中心点，才半个旅程，就遇上很多在这里下车转乘轻快铁，或准备转乘捷运的旅伴。我向两名外国游客搭话，她们是来自英国曼彻斯特的露丝和苏珊。

不谈捷运，我先问她们是曼市还是曼联的球迷，苏珊抢着回答：“利物浦！”我哈哈大笑，随她们上车前往白沙罗市中心（Pusat Bandar Damansara）。她们正要回酒店休息。

“24小时前我们还在伦敦！”露丝也自觉疯狂，清早抵达吉隆坡国际机场，乘德士到酒店搁下行李，就迫不及待搭捷运观光。

原来她们是前来学术交流的学者，第一次到马来西亚，行程只有3天，真的得挤出时间看看吉隆坡。

她们觉得马来西亚人都很友善，捷运站非常明亮，只是指示牌少了些，路线指引不够清楚。苏珊说：“相较起来，伦敦地下铁复杂多了，地底下有很多层轨道，成天都很繁忙。没错的话，伦敦地下铁是欧洲最早的地下铁。”



24小时前还在伦敦的露丝（左）、苏珊，还有在中央艺术坊买的新手提袋。（图：星洲日报）

2.32PM：SBK13 白沙罗市中心

送露丝和苏珊出站，我留在月台等下一班车。这大概是捷运最冷清的时刻，下班车还有5分钟才来，月台没有人。等了一会，只有一名先生出现。

陆先生，从事会计工作，在敦依斯迈花园站附近上班。他搭捷运到白沙罗市中心见顾客，正要搭捷运回公司。“我住在首邦市（USJ），每天开车上班。如果我家附近有捷运站，我也一定会搭捷运上班的。”

首邦市有轻快铁，怎么不搭乘？“那里是露天停车场，我可不想车子一整天曝晒。而且同是付费停车，倒不如停在公司，又有遮阳。”陆先生这么回答。看来，每个人选择交通的考量因素都不一样。

他认为，吉隆坡幅员广阔，公共交通系统无法一步到位，还需分阶段慢慢发展。和很多人一样，因为吉隆坡市区常塞车，车位费昂贵，非去吉隆坡不可时就会搭乘捷运或轻快铁。他还特别提起，吉隆坡市中心的单轨列车老旧，已经登不上台面，应该替换了。

下午2时50分，抵达敦依斯迈花园站。

午后2时捷运人潮稀少，遇见搭捷运见客户的陆先生。（图：星洲日报）

3PM：SBK10 敦依斯迈花园站

哔哔出闸在敦依斯迈花园站看看，下面是巴士站，对面是高美达（Glomac）大楼，相当醒目。转了一圈又哔哔进闸，遇见阿奇尔（Aqil，15岁）一家人。

原来，阿奇尔的姐姐12月10日开始在高美达上班，所以一家人陪她先行探路。上午11时他们从双溪毛糯搭捷运到敦依斯迈花园，看看未来工作的周遭环境。探路后不直接回家，而是搭捷运往万达镇（Bandar Utama），顺道去万达广场（1Utama）逛街。

这是他们家第二次乘搭捷运。阿奇尔的妈妈说，从前可搭电动火车去吉隆坡，捷运开通后多一个选择，双溪毛糯有更多人去吉隆坡工作。

步出捷运站，走过行人天桥，经过世界酒店，抵达万达广场。同时，也有很多人反方向往捷运站走去。



敦依斯迈花园站较广为人知的名称是缩写“TTDI”。（图：星洲日报）

从捷运站望出去，高美达大楼非常醒目，下一秒就遇见即将在这里上班的女生。（图：星洲日报）

阿奇尔（右二）一家人陪姐姐（左一）模拟搭捷运上班，再顺路逛街，才回双溪毛糯。（图：星洲日报）

3.20PM：SBK09 万达镇

5个小时下来，没有遇上前往终站双溪毛糯的旅伴。眼看风雨欲来，我放弃挑战了，打算打道回府，站在往加影方向的月台寻找第10个旅伴。

艾良（Ae Liang）是泰国人，随先生暂居吉隆坡一阵子了。她刚购物完，正要前往吉隆坡中央车站。从万达镇出发，得在国家博物馆下车，再走一段路。

“和曼谷相比，吉隆坡捷运比较便宜，也比较干净。”艾良对雪隆捷运印象不差，只可惜站点有限，如果覆盖率再广一些更好。

我好奇她为何特地从吉隆坡市区往万达镇去逛街，而不直接去武吉免登区。“我不喜欢人多的地方，武吉免登、吉隆坡城中城都太拥挤，所以我时常来万达广场。”

我破了自己设定的游戏规则，没跟短程旅伴到她的目的地，而在自己的终点站菲利欧白沙罗站下车。

下午3时28分，捷运半日游结束。



万达镇捷运站连接多栋大楼。（图：星洲日报）

从万达站出来穿过行人天桥、酒店，就能抵达购物商场。（图：星洲日报）

3时28分，回到起点菲利欧白沙罗，也是半日游的终点站。（图：星洲日报）

半日游后记：寻觅捷运的故事……

“请问你要去哪里？”是我小时候看新加坡综艺节目的其中一个单元（也有说游戏概念来自台湾）。主持人分成两队出发，各自观察、探问路人，抛出关键问题“请问你要去哪里？”就得前往答案所在地，看两组人马谁先回到指定地点。

这次借用游戏形式踏上半日游，更多是想借用车程与受访乘客谈谈他们与捷运的关系。旅程中我遇见逛街、出游、工作、办事、找朋友的人们。相信他们的生活，都因捷运或其他公共交通系统，扩大了范围。

我原预想遇到老一辈乘客，听他们说捷运穿行前当地原始模样，可惜一个都没遇上。我还真想知道，在发展与保留之间，他们怎么想。



附上巴生河流域公共交通网，有兴趣的读者可以看看受访乘客从哪里去哪里。（图：星洲日报）

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