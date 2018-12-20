砂独一无二充满色彩 . 文化旅游无尽探索 甫出任砂旅游局首席执行员的莎扎首次到访中国深圳，并表示希望透过砂旅游年标志的推展

砂旅游、艺术、文化、青年及体育部（旅游）助理部长李景胜（中）举起长矛和盾牌，象征推展砂旅游年标志；左三起为亚航航空（销售与分配）销售执行员曾茜，砂旅游局董事会代表沈炎龙与砂旅游局首席执行员莎扎，及右三起为砂旅游联合总会代表蔡润泉，大马国家旅游局华南区处长何素银与大马驻广州总领事马振财。

（深圳20日讯）甫出任砂旅游局首席执行员的莎扎首次到访中国深圳，并表示希望透过砂旅游年标志的推展，能让中国深圳游客对砂拉越留下深刻印象，并把砂拉越列为下一个旅游目的地。

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身为砂拉越人的她相信，再也找不到像砂拉越能与全世界分享，拥有丰富的文化、探险、大自然、美食与节庆的地方。



她指出，砂拉越是个与众不同的地方，拥有27个民族及丰富的文化遗产，而每个民族都有自己的语言、艺术、舞蹈和音乐，还有自己的特色美食，他们都非常的热情与好客，但愿这能与全世界分享，因此推行了砂旅游年活动，把砂拉越带到全世界，让全世界都看到砂拉越的独特。



莎扎昨晚在中国深圳举办的砂旅游年标志推展礼上称，砂拉越的美好远远超过任何一张照片、视频或言语，就如砂旅游年标志所表达的，砂拉越永是一个“无尽的探索”的地方。



她说，为了推广砂拉越至各地，他们打造出一个可以让游客和砂拉越人联系与互动的品牌，同时带出砂旅游局对砂拉越人与游客有深层联系的期望。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）





