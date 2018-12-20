俞利文：教部须培训更多本地宗教老师 古晋区国会议员俞利文建议教育部培训更多砂拉越本地的伊斯兰宗教老师

（古晋20日讯）古晋区国会议员俞利文建议教育部培训更多砂拉越本地的伊斯兰宗教老师，好让他们能够在东马执教，毕竟本地宗教老师更了解砂拉越和沙巴文化和需要。

广告



他强调，东马两州缺乏宗教老师是长久课题，鉴此，教育部应着重培训本地宗教老师，让他们能在自己的地方执教，并且了解本地文化。



“根据我国教育部制度，只要学校有一名穆斯林学生，该校就须要有伊斯兰宗教老师。因此，必须将问题注重在东马缺乏伊斯兰宗教老师，并培训本地宗教老师。”



俞利文是今日在移交拨款给朋岭国中后，针对教育部长马智礼日前在国会上要求，在砂沙学校执教的吉兰丹、登加楼及吉打伊斯兰宗教师，继续留在东马传教，以宣扬伊斯兰教，更要把沙巴和砂拉越作为灌输伊斯兰教基地提问时，如是说。



他指出，当马智礼在国会回答提问时，他本人也在场，并认为马智礼用词不当。



与此同时，俞利文也建议教育部必须关注西马伊斯兰宗教老师在教育以外活动，包括是否有进行传教或进行敏感活动。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）