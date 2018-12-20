李景胜：标志推展地点之一 . 砂重视深圳旅游市场 砂旅游、艺术与文化部（旅游）助理部长拿督李景胜表示，中国深圳是砂旅游年标志推展礼的地点之一

砂旅游、艺术、文化、青年及体育部（旅游）助理部长李景胜（右二起）与砂旅游局首席执行员莎扎和中国媒体与旅游业者互动、玩自拍。

（深圳20日讯）砂旅游、艺术与文化部（旅游）助理部长拿督李景胜表示，中国深圳是砂旅游年标志推展礼的地点之一，显示砂政府非常重视中国旅游市场。

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他说，在这之前，他们已到吉隆坡、新加坡与伦敦举办有关推展礼。砂旅游年标志的推展，象征砂旅游年活动的开始，而从今天开始，砂政府会使用这个官方标志来宣传所有砂拉越的旅游活动。



李景胜昨晚在中国深圳举办的砂旅游年标志推展礼上表示，深圳在过去一年，见证了中国与砂旅游联系的开始，古晋-深圳直飞至今已1周年，两个城市之间的人民，通过相互访问旅游，联系彼此的友谊。



他称，去年古晋─深圳直飞航线开通，是砂政府踏出对中国旅游开拓的第一步，如今一年过去了，这个航线还在运行，感谢深圳旅游业者给予的支持。



他续称，在未来的一年，会更加努力，希望能够开放更多直飞航线前往其他城市，让更多中国游客到访砂拉越。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）



