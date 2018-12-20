明年起采持续性广播 . REDfm调整华语时段 砂拉越国营电台REDfm从明年1月1日起，调整华语节目时段，部分听众对于晚间华语广播时段被砍颇有微言

（古晋20日讯）砂拉越国营电台REDfm从明年1月1日起，调整华语节目时段，部分听众对于晚间华语广播时段被砍颇有微言，然而仍有听众支持这项调整，REDfm中文部代主任刘佑存对此认为，广播界并不能满足每个听众的要求。

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惟，无论如何中文部会听取民众意见，在必要时会与上层再进行讨论。



■中英语广播 共用1频道



目前REDfm的中、英语广播共享一个频道，每天各占9小时。华语时段是清晨6时至早上10时及下午4时至晚上9时，英语时段是早上10时至下午4时及晚上9时至午夜12时。



“这意味着，听众现在必须每3小时转台一次，且在广告播出时段也造成影响。因此中、英语部达成共识，明年起采用持续性广播时段，除了方便安排节目，也方便听众在不必转台下，一直留守该电台。”



刘佑存接受星洲日报记者访问时说，电台广播是朝大方向作考量，国营电台总部也认为现有广播时段太乱，没有办法很好地抓住听众。



“再加上如今古晋有许多24小时华语电台，广播界竞争太大，如果REDfm不改变，将跟不上其他电台的步伐。”