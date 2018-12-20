猪肉有虫引疑虑 . 兽医：几率低 屠商：大误会

张友量：以医生立场而言，在猪肉出现的多数是旋毛虫及猪带条虫，从来不曾看过红色的寄生虫。

（古晋20日讯）砂拉越屠业公会主席黄世平认为，诗巫市场传出猪肉疑似有寄生虫是一大误会，并指这可能是猪肉内的神经线或血管。

黄世平说，从事养猪业超过50年，从来不曾看过猪肉生虫。他接受《星洲日报》记者访问时，也以不同猪肉块色泽及血管颜色鲜艳度，向记者讲解。

他从报章上刊登的新闻照片来看，认为“红色虫子”是猪体内的血管，这些血管即使在煮熟后也不会变白色，颜色还会保留红色或较深色。

他说，可能很多人并没有特别留意，猪肉内也有血管及筋，猪血管内的血在宰杀过程完全排出而几乎看不到血管，而一些可能未全排放或血管原本颜色就比较深沉，所以还会看到一条条的血管或筋。

至于近日传出的“红色虫子”事件，他说，既然已向兽医服务局举报，就待化验结果出炉吧。

张友量：或是神经线血管

猪肉长寄生虫 几率低

与此同时，猪肉是否真的出现红色寄生虫？张友量医生认为，猪肉出现红色寄生虫的可能性不高，也有可能是神经线或血管，就犹如人体组织内也可看到条状的血管及神经线，而且寄生虫一般肉眼是看不到。

张友量表示，一切必须等兽医服务局检验报告出炉后才能鉴定，若真的是寄生虫就必须进一步探讨为何会出现在猪肉内。

他说，以医生的立场而言，在猪肉出现的多数是旋毛虫及猪带条虫，从未看过红色的寄生虫。旋毛虫及猪带条虫的确会威胁人命，但几率极低。

黄世平：跟寄生虫没有关系

行情差 整体销量跌

另一方面，黄世平表示，诗巫传出猪肉疑似寄生虫新闻，并未影响销量。惟他说，由于近月行情不好，猪肉整体销量确实有所下滑。

“自今年8月起，整个市场猪肉销量出现低靡现象，随着佳节到来，最近才稍微好转。”

他表示，晋汉省地区猪肉供应都是来自本地饲养，而美里及诗巫地区由于猪只饲养业未蓬勃，占60%至70%猪肉由古晋区供应。

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（新闻来源：砂拉越星洲日报。谢伟欣、张猷杰／报导）







砂拉越屠业公会主席黄世平以不同猪肉色泽及血管颜色鲜艳度，向星洲日报记者讲解一些猪肉体内血管组织可能被误以为是“红色虫子”。



尽管诗巫传出疑似猪肉生虫案例，不过古晋区猪肉销量不受影响