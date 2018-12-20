罗克强：保养费8亿减剩1亿.张健仁没讲真话 巴达旺市议会主席罗克强非议国内贸易及消费事务部副部长张健仁言论有误导人民之嫌

巴达旺市议会主席罗克强带领记者巡视野草丛生的沟渠，并解释联邦大道的保养及维修工作皆由联邦政府所负责，不在巴达旺市议会管辖范围内。

（古晋18日讯）巴达旺市议会主席罗克强非议国内贸易及消费事务部副部长张健仁言论有误导人民之嫌，并指事实是大马公共工程局已委任新承包商，且保养费不足，而非如张健仁所说的，是因需重新招标新承包商，才导致砂联邦大道的保养工作延缓。

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■巴鲁比安诚恳言明



因此，罗克强要求张健仁对事情的真伪做出解释。反之，他赞赏工程部长巴鲁比安诚恳言明，指由于资金不足，所以才导致今年11月及12月的砂拉越联邦大道，包括除草及维修沟渠等保养工作仍未进行，导致杂草丛生。



“张健仁日前却说要重新公开招标，且他也已询问财长林冠英，被告知联邦大道的保养费并没扣减。但这一切言论都是不实的。我亲自询问砂公共工程局，并获悉大马公共工程局已委任新承包商即DAL-HCM有限公司，该局也透露由于缺乏资金（没有保养费），所以联邦大道的野草至今未除。”



也是峇都吉当区州议员的罗克强，今日召开新闻发布会指出，近期巴达旺市议会一直接获民众投诉，指该市议会怎么不除草，而让野草生长，这实在让他大感无奈。



他也解释，联邦大道的保养费是由联邦拨款，并负责保养及维修工作，而不是由巴达旺市议会负责。但人民却不知道而责怪巴达旺市议会没做工。



他称，昨天召开内阁特别委员会会议，以探讨归还砂沙该有的权益，但讽刺的是现在砂拉越的联邦大道保养费却没有，甚至还要减少，这成何体统？

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“根据巴鲁比安的说法，2018年保养费为8亿2000万令吉，而2019年的保养费却锐减至1亿令吉！这并不合理。”





