法联赛杯‧里昂惊险胜亚眠‧马赛点球战败北 除了圣杰门，法国联赛杯复赛的另两场法甲内斗是摩纳哥对垒雷尼斯、里昂对垒斯特拉斯堡，而勒阿弗尔是唯一晋级复赛的低级别球队，将客场挑战波尔多。

多亏特雷尔（中）为里昂攻入第三球，该队才能以3比2险胜亚眠，成功闯入法国联赛杯8强。（图：法新社）

（法国‧巴黎20日讯）随着本赛季的法国联赛杯16强争夺在日前全部结束，复赛的对垒形势也随着出炉，卫冕冠军巴黎圣杰门将对垒甘冈，而另有两场法甲内斗，唯独波尔多抽到好签，对手是法乙的勒阿弗尔。

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除了圣杰门，法国联赛杯复赛的另两场法甲内斗是摩纳哥对垒雷尼斯、里昂对垒斯特拉斯堡，而勒阿弗尔是唯一晋级复赛的低级别球队，将客场挑战波尔多。

圣杰门在18日上演独角戏，他们客场以2比1击败法乙球队奥尔良，而19日则上演另7场比赛，其中5场为法甲内战，另两场是法甲球队对垒法乙。

法甲劲旅里昂在手握三球优势的情况下被追回两球，最终客场以3比2险胜10人作战的亚眠；而马赛在正赛与斯特拉斯堡战成1比1，最终在经过点球大战后遭淘汰。

里昂由穆萨登贝莱在第20分钟以点球打破僵局，而亚眠球员阿德农在6分钟后吃到第二张黄卡被罚出场。人数占优的里昂此后逐渐掌握主动权，他们在半场结束前打出快速反击，特劳雷接到恩东贝莱的传球破门。

第60分钟，特雷尔用一脚捅射为里昂打入第三球，但亚眠球员并未放弃，他们在最后30分钟里掀起波澜，先是在第70分钟依靠德纳耶尔的乌龙球扳回一城，接下来蒂米特又在补时阶段再入一球，可惜为时已晚。

马赛与斯特拉斯堡的比赛在进行至第18分钟时，若‧马丁命终点球，帮助客队占得先机。第80分钟，马赛球员古斯塔沃捅射扳平比分，两队带着1比1的比分进入点球大战，最终斯特拉斯堡以4比2取胜。

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其他比赛，法甲“副班长”甘冈同样通过点球大战淘汰尼斯、摩纳哥1比0击败法乙洛里恩特、雷尼斯2比1小胜南特斯、第戎0比1不敌波尔多，而法乙勒阿弗尔以2比1力克尼姆。