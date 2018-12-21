第三代接手走向科技多元 ‧ 阿爹烧肉肉香遍卢骨 超过半个世纪家喻户晓的“阿爹”（Putih）烧肉，在第三代“年轻人”接手后，继续发扬光大。

香脆猪皮与质感丰富的猪肉一起咀嚼，口感十足。（图：星洲日报）

从骑摩哆车、开货车，到后来在芦骨市区开店售卖烧肉，超过半个世纪家喻户晓的“阿爹”（Putih）烧肉，在第三代“年轻人”接手后，继续发扬光大，正式取名为“兴记烧肉档”，让肉香传遍芦骨各角落。

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为了让传统的烧肉生意跟得上时代，接班人也把烧肉生意企业化；从宣传、行销手法皆跟上社交媒体的步伐，并多方研发及尝试以高科技技要求之余，不失古早味。

石 家 兴：商 业 知 识 用 在 传 统 行 业

从英国学成归来的石家兴（29岁）是“阿爹”烧肉的第三代传人，他不忍心看着祖父烧肉手艺失传，毅然回到芦骨斯里巴力新村承接家族事业，并将多年学习的商业管理和市场知识学以致用在这传统行业里，从原本售卖烧肉的货车，开创出“兴记烧肉档”，让单一烧肉生意走向多元化发展。

据悉，在石家兴祖父开始售卖的烧肉时，并没有招牌，不过大家都习惯以“阿爹烧肉”称呼，直到两年前，石家兴承接衣钵后，觉得招牌名字很重要，才更名为“兴记”。

窑 烤 过 程 考 验 技 巧

从英国纽卡索的大学完成商业市场管理硕士课程的石家兴指出，从腌制猪肉、松针及上色的程序绝不能马虎，最考验技巧的就是窑烤过程。

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他解释，腌制过程主要是让肉质具有味道，因此腌制过程必须超过3小时以上，否则不入味；而松针则是以自制的“针刺刷子”拍打猪肉表皮，让空气流出，使得猪皮与猪肉能衔接一块，吃起来香脆猪皮与质感猪肉一起咀嚼，口感十足。

“在窑烤技巧方面，我们仍使用橡胶木慢火烧烤，但过程中避免猪肉部位烧焦导致丢弃浪费，因此置放很多铁片来避免火焰冲击，因此有外来采访者声称这是龟甲烧肉。”

石家兴引进一部烧烤机器，保存烧肉质感之余，还不失香脆可口的口感。（图左）炒祖传调味料是石文光的强项，即便到了今时今日，仍然耐心翻炒。（图：星洲日报）

引 进 新 科 技 盼 保 持 脆 皮 口 感

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他认为，传统窑烤技巧固然能保持肉感弹性及古早味，但控制火候方面极考功夫，因此近月来引进一台新科技，以便将烧烤技巧研发出一套有规模的方程式，但一切仍在研究阶段。

“若要将传统烧烤模式程序化，从大火烧烤进入小火时务必准确计算时间，同时也得把握黄金时段让皮质烧得香脆，再让小火焖熟肉质；无论时间或火候都需要精准地计算出来。”

他坦言，由于烧肉最可口的就是脆皮质感，但一般上脆皮仅能维持数小时，因此希望透过科技烧烤研发后，能保持皮质香脆口感，甚至维持到更长的时间，让远在城市的顾客都能品尝鲜味可口的烧肉。

谁知烧肉饭，块块皆辛苦，石家兴对烧肉的要求从不放低。（图：星洲日报）

注 重 包 装 为 烧 猪 “ 打 扮”

石家兴坦言，在众人眼中烧肉乃是一项传统行业，可是要将烧肉转入批发市场，就得使用真空包装要保存鲜度。

他认为，传统行业除了在色香味方面要保持原有的特色外，在包装及行销方面则需要大胆创新与尝试，因此凡参与义卖会或接获红白事、或拜祭的订单，一律用心为烧猪“打扮”一番。

“即便是烧肉的包装，我都非常讲究，毕竟人就是对美的事物充满兴趣，因此对于销售烧猪或烧肉也一样，不能忽略外在包装。”

他说，走在科技尖端的时代，也会透过“兴记烧肉档”的名字在脸书宣传，盼望有天能开启一家又一家连锁事业，把祖传的传统事业发扬光大。

研 发 新 口 味

他补充，在开设兴记烧肉档后，也研发许多新口味，并且将一只猪的每个部份充分使用，像除了熟悉的烧肉油饭外，也准备烧肉椰浆饭、卤味、烧鸡鸭饭及咖喱排骨等，供顾客更多选择。

石家兴将多年学习知识学以致用，重新打造及包装这传统行业，让烧猪更有美感。（图：星洲日报）

延 续 祖 传 窑 烤 技 巧

石家兴已故祖父石礼蓉在50年代开始卖猪肉，偶尔大节庆才会卖烧肉，由于石礼蓉使用窑烤烧肉法备受好评，因此干脆转型，专卖烧肉。

石礼蓉的儿子石文光（57岁）当年也是从新加坡回来继承家业，但其强项是烧烤鸡鸭及制作调味料，此外也学到传统窑烤技巧。

石家兴坦言，由于自小在烧肉家族长大，在重大节庆兄弟姐妹一起下手帮忙，也知晓从事烧肉是一个相当困难与吃力的工作，就像天还未亮的凌晨2时，就得起床开始起炉烧烤，间中在高温环境监督火候，因此父亲石文光都叮嘱他及兄弟姐妹要用功读书，日后寻找出头天。

“不过，祖父支持我们创业，也叮嘱我们工字不出头，希望我们当中能延续他的烧肉手艺，将这份祖业承传下来，同时也让现代人能品尝有素质及传统的烧肉，于是我决定不辜负祖父的期望，接下重任。”

每次窑烤仅能烧4只猪，数量有限。（图：星洲日报）

石家兴在店里挂了许多与名人的照片及报道，成为延续祖业的里程碑。（图：星洲日报）