神龛垃圾乱丢罚1000．“垃圾虫”被拍市会将登门 只要一个附上图与文的WhatsApp讯息，就可以省下至少1500令吉的罚款和拖车费！

不负责任之人将旧神龛丢弃在路边。（图：星洲日报）

焦点地区：依囊路（Jalan Inang）

广告

（雪兰莪．巴生19日讯）只要一个附上图与文的WhatsApp讯息，就可以省下至少1500令吉的罚款和拖车费！

巴生市议员黄智荣表示，乱丢垃圾的罚款为1000令吉，若巴生市议会执法人员在现场捉人并充公垃圾车，而“垃圾虫”需承担的拖车费是500令吉，总额1500令吉。”

他召开新闻发布会时说，他最近接获市民的投诉，指前往武吉拉惹镇的依囊路（Jalan Inang）旁，在长年累月之下，竟出现了一个“非法垃圾场”，许多人爱将旧神龛、烧金炉及旧床褥等废弃杂物丢在该处。

他说，投诉者甚至从远处将“垃圾虫”干下恶习的现场照摄下，再通过手机发简讯给他。

他指出，市议会已经掌握“垃圾虫”的车牌号码，将前往陆路交通局查出车主的资料，登门交罚单给有关人士。

中型垃圾可安排上门收集

广告

他表示，其实，巴生市民若要丢弃一、两件中型垃圾，可以致电市议会（03-33724820）要求垃圾承包商免费地上门收集。

他说，为了照顾他“领养区”包括武吉拉惹镇第1区、第2区、工业区、慕迪亚拉武吉拉惹第1区、第2区、卫星市、拉曼威士达阿南、斯里北干花园及胡姬花园的居民福利，他目前给居民一项“优待”。

“如要丢弃少于3件的中小型垃圾，可以图文讯息发到WhatsApp号码012-5665282给我的助理办公室，我将安排区内的5个垃圾承包商（视地区而定）上门收垃圾。”

黄智荣：可申请租用垃圾槽

广告

同时，黄智荣指出，倘若垃圾量多，居民可以向市议会申请租用垃圾槽，家用收费100令吉、商用250令吉；可放用2至3天，之后由垃圾承包商将垃圾槽连带垃圾拖走。

“我也要劝告在我领养区内的居民，勿乱丢垃圾，我绝不妥协，必定要市议会执法组严厉对付‘垃圾虫’。”

他希望，在自己的任期内能落实“爱护社区环境，共建美好家园”目标。

投诉者从远处拍摄“垃圾虫”出动车辆乱丢垃圾的恶习。（图：星洲日报）

依囊路旁的“非法垃圾场”堆满烧金炉和旧床褥等垃圾。（图：星洲日报）

欲要求垃圾承包商免费上门收集中型垃圾（一至两件），可拨打以下电话或发送WhatsApp至：

●巴生市议会（03-33724820）

●012-5665282（附上图文讯息，并发送WhatsApp）

备注：倘若垃圾量多，可向市议会申请租用垃圾槽，需另行付费