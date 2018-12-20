没用可溶解塑袋罚．商家斥没通知就执法 吉隆坡中南区商家申诉，他们在不知情下，遭吉隆坡市政局以没有使用特定的可溶解塑料袋为由对付，分别接获300令吉至1000令吉的罚单，让他们感到不满。

市政局要求商家必须使用获得大马工业研究及规格有限公司（sirim）认证，价钱比一般可溶解塑料袋高出8倍以上的可溶解塑料袋。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）吉隆坡中南区商家申诉，他们在不知情下，遭吉隆坡市政局以没有使用特定的可溶解塑料袋为由对付，分别接获300令吉至1000令吉的罚单，让他们感到不满。

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他们也不满市政局所指定的塑料袋每100个需费逾20令吉，与每100个只需2令吉许的一般塑料袋或没有获SIRIM认证的可溶解塑料袋高出8倍以上，对他们造成负担。

据了解，市政局执照组是在11月28日开始到当地展开取缔行动，并援引1976年地方政府法令第107（2）条文，对没有使用可溶解塑料袋的商家开出罚单；其中位于哈芝泰益3、4、5巷（Lorong Haji Taib）约50间商家及巴刹业者均接获罚单。

当地商家指出，官员在取缔行动时对他们指出，市政局要求所有商家必须改用可溶解塑料袋，并指当局曾通过报章新闻公布这项措施，是在2017年开始执行。

惟，他们表示，他们不曾听说这项新措施，包括市政局在他们更新执照时也不曾告知，因此对市政局突如其来地取缔及开出罚单感到不满。

他们也在行动党直辖区公共投诉局副主任林晋伙及武吉免登国会议员助理郑鸿杰协助下，于今日召开新闻发布会申诉心声。

只能向14指定供应商购买

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商家也说，当地商家对环保给予支持，但必须有合理的程序进行，而这次在没有事先通知下就执法，对当地商家不公平。

他们说，身为一般的普通老百姓，他们可能会错过当局仅通过新闻上的公布及通知。

此外，商家也透露，市政局也要求他们必须使用获得大马工业研究与规格局（SIRIM）的可溶解塑料袋，并只能向当局所指定的14家供应商购买。

林晋伙：质疑市局未遵程序宣传

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另一方面，林晋伙指出，市政局在推行任何新措施时，必须先进行予汇报、展示及教育等一系列宣传工作，以确保公众接获及了解相关新措施；他质疑市政局在此事上并未遵从程序进行。

“市政局应该召集商家作出宣布，或是在更新执照时给予通知，并在执照条例上增加相关新指南。”

郑鸿杰则说，商家要求当局在落实任何新措施时，都必须给予正式的通知，如在此事上有不少商家对改用可溶解塑料袋一事是不知情。

他认为，市政局在进行任何计划或措施下，都给予足够的时间准备，包括给予商家一个期限，不要让市民对新政策反应不过来。

“市政局也必须给予清楚的指南，让商家知道可使用哪一种规格的塑料袋。”

他呼吁当局必须让商家以合理的价钱购买塑料袋时，也举例此举将导致商家购买塑料袋的花费会从数百令吉飙升至数千令吉，会对商家甚至是消费者的负担。

建议豁免及取消对罚单他表示，武吉免登国会议员服务中心也会致函市政局作出反映，并建议当局豁免及取消对商家所开出的罚单。

他也批评市政局在没有事先通知下就作出执法是相当离谱的做法，并认为市政局包括市长及联邦直辖区部长也应该对此作出检讨。

他也说，他将会致函给贸消部，要求该部介入关注此事。