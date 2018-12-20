“温馨冬至”庆宴明举行．参与者请准时出席 由星洲日报、雪隆海南会馆联办，胜集团SENG Group Companies及万丰雪梨有限公司（养命酒）主要赞助的“四季中华——温馨冬至”庆宴，于12月21日（星期五）在吉隆坡天后宫举行。晚宴订傍晚6时开始入席。

（雪兰莪．八打灵再也19日讯）由星洲日报、雪隆海南会馆联办，胜集团SENG Group Companies及万丰雪梨有限公司（养命酒）主要赞助的“四季中华——温馨冬至”庆宴，于12月21日（星期五）在吉隆坡天后宫举行。晚宴订傍晚6时开始入席。

广告

大会推扬守时运动，7时开席。已经报名定席的读者们，别忘了准时出席，以便大会节目顺利进行。

主办单位也提醒，晚宴每桌不论长幼限10人。大会不提供婴儿椅、雨伞、寒衣等，家人需自备需件、照顾同伴。

晚宴菜肴由仁嘉隆天外天海鲜新大酒家承办。除了酒家烹调的菜肴，大会还特别邀请中国饺子手，特别烹制应节饺子，让与席者一同体验古时中国南北方过冬节的“南方汤丸北方饺”的传统习俗。

在商家的赞助下，订席参宴的读者，每桌可获丰富桌礼一份，参宴者入场时需凭收据领取。

同时，大会也设10份奖品供“团团圆圆数汤圆”有奖游戏。读者在报到后，可使用各自桌位上的表格填报参与这项有奖游戏。

此外，主办单位更获得世界级情境体验剧《又见马六甲》热心赞助10份双人入门票，以及由Legoland赞助的5份入门票供作幸运抽奖礼物。

广告

南安会馆妇女组将在现场展示创意汤圆的摆设，供来宾观赏。

节目阵容庞大值得一提和叫人期待的是当晚的节目阵容，包括娱协奖最高人气唱奖歌手Angeline阿妮（小妮妮）和“大马海豚音王子”王郑浚仁，“全球欢喜来卡拉”总冠军张引山和“海浪音原创人”谢淑恩，应邀当晚献唱助兴，同时，“夜下舞者舞蹈团”也作专业伴舞。

主办单位吁请已经订席的读者，准时出席，共度欢乐团圆的温馨冬至。