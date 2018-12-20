围聚校前候车亭处．黄牛路边游荡藏危机 先来水牛，又来黄牛，轰埠公主镇有牛游荡，危及公共交通安全！

黄牛群围聚在寄宿学校前的候车亭处，幸有街灯照明，否则极易酿成车祸。（图：星洲日报）

（雪兰莪．轰埠19日讯）先来水牛，又来黄牛，轰埠公主镇有牛游荡，危及公共交通安全！

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继早前的水牛群闲荡，众人须回避让路后，近日又有居民张小姐申诉在同一区，即打昔布特丽路（Jalan Tasik Puteri）宗教寄宿学校前有黄牛出没。

成群结队的黄牛围在马路边，虽然迄今仍未发生意外，但难保将来不会有车辆撞中牛只，造成悲剧。

幸好已装好新街灯

“黄牛数量很多，围聚在校前的候车亭处。幸好此路已在11月装好新街灯，否则在马路黑暗的情况下，实在难以察觉在路边的牛群，万一撞上，会有牛死、车毁和人亡的悲剧。”

据了解，该路是衔接公主镇、翠园至万挠菁乡岭的主要通道，在上下班时段交通颇为繁忙，但一遇到牛群拦路，人人均需停下车来让道，或者设法掉头，另找其它途径出镇。

张小姐说，早前出现的水牛如今已少在打昔布特丽路出现，反而有居民发觉它们已迁移至吉隆坡──瓜雪高速大道（LATAR）旁的草地上。

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“虽然居民也担忧水牛会游荡至高速公路，造成严重的交通意外，但我们也对如何预防意外的发生感到无能为力，所以希望有关单位关注此事，保障居民的道路安全。”

蔡佩颐：将安排牧场业者居民对话

领养第18区的士拉央市议员蔡佩颐受询时指出，市议会将在近期内召开牧场业者与居民之间的对话会，以针对放任牛只游荡、构成交通安全隐忧一事，寻求解决方案。

她说，在公主镇、根登以及LATAR高速公路旁游荡的牛群，有许多来自煤炭山。

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须小心处理免变成肢体冲突

“根据投报，甚至有牛只游荡到依约地区的义山处。虽然曾有居民指若再放任不管，将会屠宰牛只，但却被牧场业主扬言会私下对付伤害牛群者，所以情况较为复杂，必须小心处理以免变成肢体冲突。”

蔡佩颐补充，虽然有部份牛只是因为牛主逝世，无人管束所以游荡至马路，但却有一大部份是因为牛主选择以“放养”的方式经营，致使问题百出。

“相信是打昔布特丽路两旁有密林和泥沼，所以牛只多在该路附近游荡，进而对道路使用者造成诸多不便。”

她说，她将要求市议会公共卫生组管理组出席对话会，找出放任牲口危害道路安全的牛主，以进行规劝和罚款。