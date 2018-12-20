温子仁看港产片大．原本想找周润发参演《水行侠》 在大马砂拉越出生的温子仁是澳洲籍公民，目前已是好莱坞名导，但有华裔背景的他，原来是看港产片长大！

左起：饰演“梅拉”的安柏赫德、导演温子仁，以及“女皇”妮哥洁曼。（图：美联社）

（香港20日讯）DC英雄电影《水行侠》（Aquaman）正如火如荼在大马影院上映，并与今天（20日）正式登陆香港戏院。

广告

作为今年圣诞节重头戏，男主角杰森摩莫亚（Jason Momoa）、女主角安柏赫德（Amber Heard）及导演温子仁（James Wan）早前就专程飞往菲律宾首都马尼拉出席记者会及红毯活动，期间接受香港苹果独家专访。

在大马砂拉越出生的温子仁是澳洲籍公民，目前已是好莱坞名导，但有华裔背景的他，原来是看港产片长大！

“我小时候时来自中国背景家庭，我在好莱坞电影中成长，但我都在香港电影中成长。例如吴宇森、徐克、周润发、洪金宝，都是好正好怀旧，我好喜欢这些旧场景。”

温子仁还自爆，原本想找发哥参演《水行侠》，“其实我有想过找周润发拍这部戏！这个念头闪过2秒，但他是个大忙人，很难找到他拍戏。”

奥斯卡影后妮歌洁曼在《水行侠》中有大量戏份，温子仁就表示其实他早就想和影后合作，还预告一定不止这次，“妮歌是我们这代其中一个最伟大的女演员，可以有她在部戏里好像梦想成真。尤其我们已经想合作、接触了对方一段时间，对我来说呢，这部戏就好像‘前菜’，我好想和她在更大的制作中合作。”

既然他这么喜欢香港，那会不会来香港拍电影呢？温子仁回答：“我好想呀，我从小到大都看港产片！都是时候了，是时候要来（香港）！”