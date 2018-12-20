高中林颖瑄10A1B . 四中成绩更进一步 古晋中华第四中学统考成绩唱丰收，再创佳绩

林颖瑄（右）和陈家俊（左）在高中统考获10A1B和7A2B，在回校查阅成绩后与四中校长官晨阳（中）合影。

（古晋20日讯）古晋中华第四中学统考成绩唱丰收，再创佳绩！高三学生林颖瑄考获10A及1B，初三学生黄康宁也考获7A及1B佳绩。

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■初中黄康宁7A及1B镇



四中在本届全国华文独中统考中，成绩有明显进步，其中高中统考高数更获100％及格。



林颖瑄分别在华文、国文、英文、数学、高数、历史、地理、商业、美术和簿记获特优，其他在高中统考获特优的学生，有陈家俊（7A）、刘怀霜（6A）、林诗梅及田雅文（5A）、陈美凤（4A）、黄秀敏、陈凯婷及赖佳琦3A、彭欣瑜及郑祥恩（2A），以及郑力铭、郑宇航及赖任杰（1A)。



■及格率比往年进步



初中统考方面，其他获得特优的学生是余彩锳及陈朝义（5A）、林伟扬、黄楚茵、李贞伶及池彦郡（4A）、吕义铭及玛木达（2A）、莫浩驿、蔡佑家、陈怡静、高阳顺及杨凯妤（1A）。



四中校长官晨阳表示，该校在高中统考方面，除了高数100％及格，华文、数学、历史、商业及美术科，也考获80％以上的及格率。

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“初中统考全部科目及格率都超过75%及格率，其中华文、历史、地理及美术，皆考获90％以上及格率，而英文、数学及科学等，也考获80％以上及格率。”



官晨阳喜见部分科目及格率比往年成绩进步，其中高中统考的英文进步达17.09％、历史进步16.56％、华文进步15％及国文进步6.19％。



“初中统考的数学科进步15.12％、地理进步11.05％、美术进步7.28％、华文进步5.45％、科学进步4.76％及历史进步3.69％，这一切都归功于老师及学生，一同努力与用心付出所创造的成果。”



（新闻来源：砂拉越星洲日报）







黄康宁在初中统考获7A特优及1B。



高三班学生回校查阅统考成绩后，与官晨阳（左四）分享喜悦。