苏丹街捷运风波后危机，从未终止 2011年苏丹街捷运风波，众人为捍卫苏丹街洒热血。抗争虽成回忆，捷运通车也一年有余，对茨厂街社区艺术计划发起人杨两兴而言，茨厂街、苏丹街的危机并没有因捷运完成而终止。

前述捷运半日游，第一站就来到中央艺术坊（Pasar Seni），就算后来远走到终站加影，还是被牵引回到这里。

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捷运站出口A写着：苏丹街（Jalan Sultan）和戏院街（Jalan Panggung）。这里是捷运计划初期，争议最大的地方，转眼7年。

2011年苏丹街捷运风波，众人为捍卫苏丹街洒热血。抗争虽成回忆，捷运通车也一年有余，对茨厂街社区艺术计划发起人杨两兴而言，茨厂街、苏丹街的危机并没有因捷运完成而终止。

苏丹街捷运风波始于2011年7月杪，当地34栋建筑物业主陆续收到土地局信函，要求征地发展捷运。

那些年，商家、业主、社团及关心老街的团体人士组织起来，积极举办多项活动，捍卫苏丹街。现今建设新颖的中央艺术坊捷运站，前身是乌达奥盛（UDA Ocean）购物中心、遗产大厦（Plaza Warisan）和旧巴生车站。人去楼空的还有乐安茶室及乐安酒店，位置就在苏丹街和茨厂街交汇处。

人来人往的中央艺术坊捷运站，有段抗争故事。以下是杨两兴（下称“杨”）与捷运的故事：

1）请你回想，当时爆发征地事件，作为不是当地业主、业者等直接利益相关人士，你的第一反应是什么？

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杨：第一反应是这个社区应该保留下来。我和张吉安、陈亚才、张集强开始讨论，后来和张吉安成立“茨厂街社区艺术计划”，成员包括蓝氏君、蔡距莹、徐仪雯、刘启晖、黄秀娟、梁莉思及颜思海。第一场活动是在2011年9月16日马来西亚日举行的“守护茨厂”。

杨两兴：茨厂街、苏丹街的危机并没有因捷运完成而终止。

2）请你谈谈，艺术如何介入社区议题？过程中有什么感受？

杨：我们觉得应该用不同的方式和角度切入征地事件。

茨厂街对很多艺术工作，尤其是曾经在吉隆坡读书、工作的人非常重要，他们都在这里度过人生最重要的时光，这里启蒙了很多艺术工作者。茨厂街、苏丹街一带是书店、会馆集中地，会馆设立剧团、舞团，一些还在圈子内活跃的艺术工作者都出身自这些舞团、剧团。因此当事件发生，他们都义不容辞回到茨厂街，对这里的怀念和牵挂其实一直存在。

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我也看到，艺术工作者离生活其实很近，而非一般人印象中与生活脱节。



2012年5月6日，逾千名民众身穿黑衣展开和平集会，抗议拆除乌达奥盛百货中心、遗产大厦和旧巴生车站。

3）请你谈谈抗争运动中最有满足感的一件事。

杨：最满足的是看到艺术家不分彼此一起投入这场史无前例的抗争运动。

有一点非常重要，当时我认为苏丹街、茨厂街不应该被刻板认为属于华人的文化遗产。于我来说，她应该是吉隆坡，甚至是马来西亚人共同拥有的文化资产。当时，茨厂街社区、马来村庄甘榜班达达南（Kampung Banda Dalam）及印度村庄甘榜铁道（Kampung Railway）的艺术、文化、宗教工作者连成一线，有活动时互相支援、拜访。

我们也到国会提呈备忘录，希望政府颁布宪报，将这3个地区列为吉隆坡的文化遗产区。

不分种族宗教和文化背景互相支援，为苏丹街保存出一份力，对我来说是一个很美好的时刻。



2012年9月份，从茨厂街社区艺术计划租用的店屋张望，看得见已拆除一半的乌达奥盛购物广场。

4）在你看来，这场抗争是成功还是失败的？或者哪方面成功了，哪方面失败了？

杨：我们将文化艺术化为行动力量，向有关当局强烈表达要留住文化遗产的意愿。原本当局要强制征收34栋建筑物，后来近80%的建筑物都保留下来。当局征地的理由是成本、土质，以及战前建筑物地基不强。现在捷运通车了一年多，这些建筑还稳稳的站在茨厂街。

当初我们没有成熟处理的状况是，当捷运公司一定的妥协，我们并没有继续谈判有利于整个社区的条件。盖了捷运，捷运公司也必须回馈社区。当时我们也没有提出民间保留老街的替代方案。

我们的运作是靠社会大众少量的捐款和华团捐助，还有成员们的付出，导致后来整个计划没有办法持续进行，成员也要回到各自岗位为生活奋斗。



2013年2月1日“围城记”行为艺术活动，以500尺长的“民主之墙”黄色横幅游行茨厂街，再包围捷运工程地点。

5）请问就你观察，抗争前后，到工程进行，到捷运通车，苏丹街和整个茨厂街一带有什么改变？

杨：在捷运征地风波爆发以前，对我来说这条老街已经被遗忘。那两年的抗争有很多艺术活动，焦点又回到这个被遗忘的老社区。到现在可以看到一些个人或财团进驻，许多精品咖啡店、酒店、背包客客栈或文创产业慢慢取代这里的一些行业。

我个人觉得，过度开发这个地区对居民或原有的老行业产生了压力。租金提高，没有办法继续生存的行业只好默默被消失。

我曾经和外国游客聊茨厂街是文化遗产丰富的地方。他反应失望，除了特定的庙宇、建筑物有特色外，茨厂街的原貌、原生态并不符“文化遗产”之名。当旅客来到，他们想看当地文化状况和民生的生活状态。现在是逆向，老建筑物里面的老行业消失了，变成酒店或不属于社区原本的文化特色。

茨厂街面貌改变不只发生在今天。2000年政府取消战前屋租统制法令，导致租金不断升高，脚车、鞋子等老行业没有办法应付，开始慢慢退出茨厂街。

我认为，政府应该考虑管制老街区的屋租，让社区保持原生态，成为名副其实的文化遗产区，又能推动旅游事业。政府进行战前建筑物屋租统制后，也应该给业主一些回馈。这可以参考外国的一些方式。我们的文化遗产相当丰富，绝对有条件朝旅游业发展。



2013年5月份，乌达奥盛购物中心、遗产大厦及旧巴生车站已夷为平地，捷运工程如火如荼进行。

6）抗争结束了，捷运也通车了，为什么还要继续老街的文化、艺术和社区工作？

杨：茨厂街或苏丹街的危机并没有因捷运完成而终止。对我来说，茨厂街消失得比捷运进来时还快。每天都有一些人和事，一些人文特色和老行业消失在茨厂街，只是没有被报道，所以没被看见。

对于想做一些事的我们，“持续”非常非常重要。茨厂街社区艺术计划在2年后暂停，可是一些成员并没有离开这个地方，持续进行口述历史和搜集社区相关的故事和事物。

作为观察者，我们也记录了整个社区的变化。比如鬼仔巷的居民被逼迁，他们会找我们说，“我有一些东西想留下来，看看以后能不能在茨厂街展示。”



2013年10月1日，乐安酒店和乐安茶室受捷运工程影响，结束营业。

我从以前就有一个想法，做一个茨厂街的展览空间，展示关于茨厂街过去，曾经出现的人事物。我们还在持续搜集，这些事物可能是被居民丢出来，或者他们因为被逼迁而请我们去看看有什么可以留下。

这个展览空间是开放式的，居民随时走进来，不会觉得格格不入。如果有一天这个空间做好，应该交回给茨厂街的人继续管理。一些曾经是居民聚集的地方，比如老咖啡店，现在都因发展逐渐改头换面，变成只是打卡，或者老居民消费不起的地方。我理想中的展览馆，就是让这些居民来到这里，觉得这里是属于他们的。

除了口述历史和采集，我们也在做当代艺术、哲学课程，为老街注入新元素，让不认识这条老街的人来到这里做一些事情。一个社区的确需要注入各方面新资源，才可能永续经营。我认为今天茨厂街问题症结在于，新入驻社区的元素如何与原生态一起共存，让社区的文化面貌更丰富，而不是生存空间与资源的争夺战。

对我来说，苏丹街、茨厂街面对仕绅化（Gentrification）。自由市场情况没有办法避免，所以政府、市政局适当干预非常重要。先决条件是，他们有意愿打造一个文化遗产区。

（注：仕绅化指都市发展过程中，旧社区原本聚集低收入人士，重建后地价及租金上升，引致较高收入人士迁入，取代原有低收入者。）



杨两兴记得，依萨苏林（左）总会站在人群中用中文高喊“捍卫文化遗产”。

7）中央艺术坊是这条捷运线最具争议的捷运站，你希望人们怎么记得这场抗争？

杨：许多人都参与了这场抗争，不同参与经验都将成为值得他们回忆、记住的点滴。

有两件事我这一生会永远记住。2012年灯佑苏丹街，活动结束当儿，附近兴都庙的大宝森队伍准备走到黑风洞，也游行过来。整条苏丹街站满了华人、马来人、印度人，各族、各宗教人士。大家在午夜12时唱起国歌，这些人在苏丹街相遇。那一刻我深深感受到马来西亚的多元种族、文化，是非常重要的文化遗产。

还有一个人，参与苏丹街活动的人都会记得他，甘榜班达达南的村长依萨苏林（Cikgu Ishak Surin）。他都会站在人群中用中文高喊“捍卫文化遗产”，引起大众共鸣。

2012年2月5日，灯佑、大宝森游行相遇在苏丹街。

2012年2月5日，逾2000名公众参与“灯佑苏丹街”游行经过人镜白话剧社。

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