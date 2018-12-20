6匪分乘3摩哆．横行万津4连劫 6名匪徒分乘3辆摩哆车，周二晚上在万津市区先后持刀抢劫，疑是同一批匪徒前后造案4宗，，行径猖狂！

万津一間夜市肉骨茶店險遭盜匪搶劫，杯盤匙叉散桌面和地面，現場一片狼藉。

（雪兰莪．万津19日讯）6名匪徒分乘3辆摩哆车，周二晚上在万津市区先后持刀抢劫，疑是同一批匪徒前后造案4宗，，行径猖狂！

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拦菜贩劫3千财物有关事件是发生在当晚9时10分左右，一名华裔洪姓女菜贩独自骑摩哆车到万津德理玛花园第28路送菜给顾客，却被上述6名分乘3辆摩哆车的匪徒拦截抢劫，当时他们都以布蒙面，无法确定是什么种族。

其中一名手持巴冷刀的匪徒趋前推倒女菜贩，并抢夺其金项链；再以利刀威胁她把身上约600令吉的现款交出，造成该妇女损失财物约共3000令吉。

劫肉骨茶店不成怒砸车镜

过后9时20分左右，这批匪徒再到同一条马路前面的肉骨茶店拟续造案，当时顾客很少，只有一对印裔父子在吃饭，看到两名持刀匪徒闯入，他被吓高喊一声，店主及员工见状，也马上逃进店后面。

匪徒大怒，用刀大力砍向桌面后，不敢久留，空手脱门而出。相信匪徒不能得逞而恼羞成怒，造成一辆停放在店前的轿车也遭殃，车头大镜被击破。

千百佳花园1屋爆窃

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据万津人民社警团长林炜筌说，他获讯后，与其他3名团员也赶至肉骨茶店了解情况，并协助两名事主前往万津警局报案。

他说，在警局内也获知一名居住万津千百佳花园的华裔中年，在傍晚7时许回到家时，发现住家遭破门行窃，损失暂时不详。

据他了解，有人看到分乘3辆摩哆车的6名疑似匪徒的人士曾在那一带出现，怀疑可能是同一伙人的“杰作”。

5匪抢杂货店伤人

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瓜冷警区主任阿兹赞警监受询时表示，警方在当晚9时许接获投报，指在万津布雅伯甘路一间杂货店，遭5名疑是印裔匪徒闯入抢劫，抢走现款约4000令吉及手机加额卡。

他说，当时店内有3名孟加拉籍员工，其中有1名店员也遭匪徒攻击，导致头部受伤，被送入医院治疗。

上述案件刻由警方调查中，并积极追查干案的匪徒。

警方也吁请公众人士给予合作，挺身而出提供可靠情报，协助警方进一步展开调查。