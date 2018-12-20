渴望执教英超球会‧基丹或考虑曼联 明年夏天谁将成为曼联的新帅还未有决定，英国媒体看好波切蒂诺，但西班牙媒体则捧基丹。

西班牙媒体认为基丹有可能明年执教曼联。（图：法新社）

（西班牙‧马德里20日讯）目前那一位名帅将成为下一任曼联新帅，成为国际足坛的热门话题。

广告

目前，曼联已委任索斯加尔作为临时主帅，带队至明年五月。但明年夏天谁将成为曼联的新帅还未有决定，英国媒体看好波切蒂诺，但西班牙媒体则捧基丹。

据《阿斯报》报道称，基丹考虑在明年6月份接手曼联。基丹身边的人称，基丹的下一步计划是执教一支英超球队，希望在2019-20赛季重返球场。

以目前来看，曼联也比较符合基丹的要求。英超6强里，也只有曼联的帅位确定将在明夏悬空。

只有托登罕热刺的波切蒂诺有可能离队，但是基丹料看不上财务紧张的热刺，而且波切蒂诺若离队，可能的下个东家就是曼联。

所以，基丹想要在明年夏天来到英超闯荡，曼联会是最可能也最理想的选择。此外，曼联也在关注波切蒂诺的情况。

另外，意甲豪门祖云杜斯也在关注基丹。加上基丹和祖云杜斯之间的关系，他也存在重返祖云杜斯的可能，但《阿斯报》认为，基丹最热门的下家执教球会还是首选曼联。