多明．我进了手术室 12月16日，古来天主教堂报圣诞佳音的青年团正向区内每家每户报唱圣歌、唱平安夜时，我却躺在中央医院，等待进手术室。心情复杂，在全身麻醉情况下，专科医生用手术刀，在肚子右侧开3个洞，以“三洞手术”取出胆囊内10多粒有大有小的石块。

12月16日，古来天主教堂报圣诞佳音的青年团正向区内每家每户报唱圣歌、唱平安夜时，我却躺在中央医院，等待进手术室。心情复杂，在全身麻醉情况下，专科医生用手术刀，在肚子右侧开3个洞，以“三洞手术”取出胆囊内10多粒有大有小的石块。

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之前，专科医生有解释，他说如果情况复杂，剪不开胆囊，拿不完石块，就须要在胆囊位置开一个较大的洞。

庆幸，我早上7时30分被推进手术室，上午约10时安全醒过来。我问护士是否是“三洞手术”，她说是。我放心了，因为这样伤口愈合期只须10至15天，否则就须数个星期。

之前经过近半年在医院进进出出，病发时煎熬、在手术室等待的无耐、还要经过许多检测，如电脑断层扫描、测量胆内生石的情况以及是否有其他肿瘤之类、照X光、心电图、超声波心电图、血液检测…...最后麻醉科检查。

现在，我的胆石被割除了，变成一个“没胆的人”。但无所谓，我的朋友中，许多也是“没胆的人”，他们做事、生活却是充满“干劲”。

总之，“没胆”的人是不再会受胆囊石发炎时带来剧痛问题。

人的身体就像一副汽车引擎。不论你如何保养，它总有一天会抛锚。凭着现代医科技术发达，我们总得要信任他们，用医科的技能，换回健康的身体。