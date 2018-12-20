传共享脚车ofo陷财困·千万用户申退押金 中国共享脚车平台ofo财困传闻甚嚣尘上。《澎湃新闻》报道，截至周二（18日）晚上8时，超过1000万名用户开始透过应用程式，排队办理退还押金手续，若单以ofo平台的99元及199元（人民币，下同，约合60到120令吉）两个押金选项计算，ofo须退还的按金总额便在10亿至20亿之间（约6至12亿令吉），有关数字还未计算余款在内。

中国共享脚车平台ofo财困传闻甚嚣尘上。《澎湃新闻》报道，截至周二（18日）晚上8时，超过1000万名用户开始透过应用程式，排队办理退还押金手续，若单以ofo平台的99元及199元（人民币，下同，约合60到120令吉）两个押金选项计算，ofo须退还的按金总额便在10亿至20亿之间（约6至12亿令吉），有关数字还未计算余款在内。

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另外，有ofo用户周一（17日）冒着严寒，亲自前往位于北京中关村的ofo总部申请退款。当地传媒表示，ofo总部大门外人山人海，至少数百人排队申请退还押金，现场有保安和警员维持秩序。有成功办理的用户指，虽然ofo承诺会在3日内将按金和余款退到其个人支付宝帐户，但对此将信将疑。

随着排队人数愈来愈多，ofo当日晚上发声明，指若有用户到公司现场登记，他们将按交表时间，将申请并入线上退押金序列中，才令人潮有所纾缓。声明又强调，用户可正常办理退押金申请，承诺款项可在15个工作天内过数。

ofo创办人兼行政总裁戴威昨日（19日）向全体员工发公开信，承认管理层未能就外部环境变化作正确判断，导致公司今年背负现金流压力巨大，又强调“我希望每一位ofo人都能认同并坚定信念：不逃避，勇敢活下去，为我们欠着的每一分钱负责，为每一个支持过我们的用户负责”。

（明报综合）