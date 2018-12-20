戴立贵．修剪树木的学问 最近在民生问题上，接获的树木投诉从10月份开始就有增无减，为什么到了年底就会出现这种窘境呢？来自市议会的资料显示，承包修剪以及砍树的承包商在9月份已经结束合约，看到这里，就让我娓娓道来。

最近在民生问题上，接获的树木投诉从10月份开始就有增无减，为什么到了年底就会出现这种窘境呢？来自市议会的资料显示，承包修剪以及砍树的承包商在9月份已经结束合约，看到这里，就让我娓娓道来。

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古来市议会把整个古来县划分为东南西北4个区域，每个区域个别委派承包商承担这项工程。但这项承包工程和其他的不同，采取的是扣款制，也就是说，承包商每砍一棵树或是修剪，就会在原本竞标所得的金额中扣除。

假设承包商是以20万马币得标，当他每处理一棵树后就会扣掉一些。这样的结果就会造成，往往还没到年底，款项已经被扣完，而这个现象已经发生了很多年。

承包商工程结束，那么谁来负责接下来的工作呢？只好由市议会景观组来处理。

根据我向市议会了解的结果，景观组只有9位专职负责的员工，尚能运作的云梯只有一部，在需要负责东南西北4区的情况下，往往就被投诉效率低下。

在这样疲于奔命的状况下，或许全权由市议会聘请约聘员工才是相对理想的方式。市议会也能够更从容地安排定期修剪的时间，很多树木都是因为多年没修剪而过于茂盛，雨后的树枝掉落造成意外发生。

除此之外，相比起每年招标承包，约聘员工对市议会的财政支出负担也相对来的小。市议会在招聘时也能够依据申请人的情况，聘请当地人来工作，实实在在提高每个城市的就业率，因为我们无法确定承包商是否会聘请本地员工。

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身为市议员，从制度上发现纰漏并进行改革也是我们的工作之一，让马来西亚变好决定不是口号而已，要怎么在权限内发挥最有效的功能才是价值的真正体现。