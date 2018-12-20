围篱住宅藏走私烟酒．水警扫荡起值逾68万货物 利用围篱住宅藏匿走私烟酒，企图逃过执法单位的法眼！大马水警行动部队第二分队昨日展开扫荡行动，在一间无人居住的围篱住宅起获4万6500条走私香烟及2639瓶酒精饮品，全数总值68万5392令吉。

大马水警行动部队第二分队在古来警区总部的配合下展开扫荡行动，起获4万6500条走私香烟及2639瓶酒精饮品，全数总值68万5392令吉。（图：星洲日报）

（柔佛．新山19日讯）利用围篱住宅藏匿走私烟酒，企图逃过执法单位的法眼！大马水警行动部队第二分队昨日展开扫荡行动，在一间无人居住的围篱住宅起获4万6500条走私香烟及2639瓶酒精饮品，全数总值68万5392令吉。

广告

大马水警行动部队第二分队在古来警区总部的配合下，于昨日下午3时45分在古来优美城的围篱住宅区展开“坡道行动（Op Landai）”，相信嫌犯利用住家充作走私烟酒储藏室。

大马水警行动部队第二分队指挥官丘保罗今日召开新闻发布会指出，警方是根据早前多次的扫荡行动取得消息，并在上述住家埋伏及展开扫荡行动。

烟酒遍布客厅厨房卧房

他指出，上述住家为双层排屋，警方在该处展开行动时未见有住户在内，执法人员从住家窗户查探内部时发现有多箱疑似装有烟酒的褐色箱子，因此决定撬开大门进入屋内搜查。

他说，所有走私烟酒皆被放置在住家底楼，遍布客厅、厨房及卧房等，相信这些烟酒是从国外走私进入我国，并被放置在这间住家。

鉴定追捕涉案主谋

广告

丘保罗指出，警方已将起获的走私烟酒带往淡杯的大马水警行动部队第二分队训练中心，当局援引1967年关税局法令第135（1）（d）（收藏或拥有未经关税局批准的烟酒）条文展开调查，同时鉴定及追捕涉案主谋。

他透露，今年截至12月份，大马水警行动部队第二分队已取缔19宗走私香烟案，起获79万1030条总值800万8645令吉60仙的走私香烟；去年则是取缔26宗走私香烟案，起获81万5026条总值832万3644令吉78仙的走私香烟。

他说，同比上述时期，当局今年已取缔7宗走私酒精饮品案，起获4294瓶总值19万4777令吉的酒精饮品；去年则是取缔3宗走私酒精饮品案，起获649瓶总值6万9903令吉的走私酒精饮品。

丘保罗强调，当局将继续致力打击透过海域走私物品罪案，他也呼吁民众若发现任何触犯法律的海域活动，可致电武吉阿曼水警行动部队（03-22663225）或柔州水警行动部队第二分队（07-2372222）提供情报。

广告

发布会出席者，包括：古来警区主任卓明耀及大马水警行动部队第二分队普通警务组助理警监阿克尔。

相信这些烟酒是从国外走私进入我国，并被放置在住家储藏。（图：星洲日报）