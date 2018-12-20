世界球会杯‧贝尔上演帽子戏法‧皇马轻取鹿岛鹿角 成功在半决赛奏凯后，皇马将在决赛对垒阿联酋球队阿尔阿因，而鹿岛鹿角则与阿根廷球队河床展开季军战。

贝尔在世界球会杯半决赛对垒鹿岛鹿角时上演帽子戏法，助皇家马德里以3比1取胜，成功晋级半决赛。（图：法新社）

（阿布扎比20日讯）凭借贝尔上演帽子戏法，皇家马德里在本届世界球会杯半决赛以3比1击败日本球队鹿岛鹿角，成功晋级决赛，距离实现3连冠更近一步。

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上赛季欧冠冠军皇马在世界球会杯决赛对垒历史首次夺得亚冠冠军的鹿岛鹿角，而身为卫冕冠军的皇马凭借贝尔在第44、第53及55分钟凭借威尔斯球星贝尔破门取胜，鹿岛鹿角则在第78分钟由土居圣真打入一球，避免了吞蛋的尴尬。

决战阿尔阿因 更逼近3连冠

成功在半决赛奏凯后，皇马将在决赛对垒阿联酋球队阿尔阿因，而鹿岛鹿角则与阿根廷球队河床展开季军战。

皇马曾在2014、2016和2017年夺得世界球会杯冠军，冠军数与西甲死敌巴塞罗纳一样，而他们若能在本届赛会成功封王，就将创造历史成为夺冠次数最多的球队。

另外，皇马在去年创历史成为首支成功卫冕世界球会杯冠军的球队，若本届赛会成功实现3连冠，那就将刷新自己的纪录。

此役是皇马继2016年的世界球会杯决赛后，再度与鹿岛鹿角交手。当时，皇马凭借葡萄牙巨星“C罗”罗那多上演帽子戏法，通过加时赛以4比2险胜夺冠。

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贝尔在此役戴帽后，继罗那多和阿根廷球星苏亚勒成为历史第三位在世界球会杯实现单场入三球壮举的球员，而目前他在世界球会杯已打入了6球，超越5球的苏亚勒和德尔加多升上历史射脚榜第2名，落后第1名的C罗一球。

除了贝尔，皇马后卫马塞洛此役也表现亮眼，他贡献两个助攻。第44分钟，贝尔和马塞洛撞墙配合后，在禁区左侧以左脚射门得分。

第53分钟，鹿岛鹿角后卫山本修斗后场回传失误，其队友郑升炫在贝尔逼迫下遭断球，之后贝尔直接闯入禁区右侧射空门得分。两分钟后，马塞洛在禁区弧顶斜传，贝尔在禁区左侧左脚抽射得分。