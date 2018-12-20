郑翊．同侪舆论 刚刚完成了大二学期最重的一场作业短片拍摄，除了亲身经历片场的紧凑节奏之外，也感受到同侪压力的重量。

刚刚完成了大二学期最重的一场作业短片拍摄，除了亲身经历片场的紧凑节奏之外，也感受到同侪压力的重量。

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这支片我在现场担任录音组，就是那个负责举着一支长杆，把麦克风笃到演员头上的人。

大家都还是大二学生，却野心勃勃地设了绿幕景，拍摄期五天、一天上工平均16小时，大家收工时都快死掉，我举蹦杆的手臂也快断掉了。

其实正常拍片不会上工那么久，但我们筹备时实在高估了自己的能力，前期构思造的因，后期长出来的果，只好吞下去，当作为自己的野心服务。

许多学长姐都在流传讪笑我们这组的拍摄历程，包括我们没有经验却要拍绿幕、每个镜头的打光都调整太久、为了平衡窗户内外的光强而自费买了滤光纸贴在窗上，之类之类的。

拍片期间不时有学长姐来探班，只有少数人真的上前提供建议，更多的是当看戏，好像在看这群笨蛋学弟妹耍猴戏一样，甚至在一旁打牌。虽然一边在内心检讨自我，一边却无法消化学长姐的压力。

我们都还只是学生，第一次可以开全制作的片场拍摄，或许是野心大了一些，但初生牛犊犯错在所难免。我们也没有目中无人，做错了当然有该骂的地方，那不如就直接来骂，交头接耳以讹传讹，只让我们徒增了一层压力，也不知从何转圜。

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前几天和组内导演聊天，聊到如何面对学长姐，得到的结论只有硬扛。毕竟，流言已经出去了，与其用力去抗衡批评，不如就默默找回自己的方向，结束拍摄期之后，在后期剪辑做出一个漂亮的结果。

拍摄结束之后我心力交瘁，摇摇晃晃走回宿舍的路上突然意识到，同侪舆论不仅仅是在学校会面对到的问题，以后正式进入业界之后，还会有数之不尽的同业舆论。

人本来就是这样，一次错误，会招来数十次讪笑，倒也不用耿耿于怀，能否消化压力重新出发，才是最需要学习的事情。