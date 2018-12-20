黄荣文．一水持平，世界安平 槟州又发生优秀生被拒入管制中学的问题，甚至考获7A1B的学生不在北海钟灵中学和日新中学的新生名单上。

槟州又发生优秀生被拒入管制中学的问题，甚至考获7A1B的学生不在北海钟灵中学和日新中学的新生名单上。

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509大选后，许多人期望出现一切都不一样的新马来西亚，但现实却与大家的期望不一样，优秀生不能报读自己属意的学校，也只是年复一年的老问题，没有因为变天而有什么不一样。

这也意味着，不论变不变天，教育问题依旧存在，所以华社不要误解投希盟一票，就能获扶持华教的特效药。

回首吉打，同样的问题比比皆是，亚罗士打在多年前也曾经发生过类似的事件，许多在小六评估考试获得全科A等的优秀生，也无法报读吉华国民型中学，令不少华裔家长及学子不满。

追根究底，问题源自教育局在调派小六毕业生到中学时，存有很多模糊不明确的操作，根本没有标准作业程序，所以这所被许多华裔家长和学生向往的学府，除了出现录取全科A优秀生，也有成绩中等甚至偏下的学生。

委派学生到那一所中学的权限，在教育局手中，所以负责委派生源的官员，手中怎样操纵，就会让受影响的学校“头昏脑胀”。

在采访前线多年听闻很多故事，包括教育局曾经拿吉北区一所中学来试验，连续数年调派全科A的优秀生到这所中学，当那批优秀生升至中五报考大马教育文凭考试（SPM）后，成绩让人惊叹。

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当然，教育局乱派的制度甚至让一所标准的大型小学，在数年内因学生人数剧减而沦陷为B型学校，但是面对那些教育局官员，大家似乎又无可奈何。

希盟曾经说过，变天后要纠正前朝时期僵化制度，在希盟很多宣言跳票的情况下，教育制度特别是委派生源的改革，还不知道要等到那一天。

事实上，华社从来没有奢望被偏袒。

若是公平公正行事，华裔从来不怕竞争。

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也许，纠正制度的问题只需要四个字：一水持平。