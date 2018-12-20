皇马主帅索拉里： 喜见贝尔重振雄风 “他已经证明了自己是甚么等级的球员，我们为他感到非常高兴，希望他在下一场比赛中也有这样的表现。”

皇马主帅索拉里成功率队闯入世界球会杯决赛，距离创历史事项3连冠壮举只差一步。（图：法新社）

（阿布扎比20日讯）对于贝尔在世界球会杯半决赛上演帽子戏法，皇家马德里主帅索拉里很是欣喜，他赛后表示很开心看见威尔斯球星恢复了最佳状态。

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索拉里说：“贝尔吃掉了一切，球门、球网、球场，他撕碎了对手。他进球、跑动，在整个球场的表现都很出色，他已经证明了自己是甚么等级的球员，我们为他感到非常高兴，希望他在下一场比赛中也有这样的表现。”

另外，索拉里也称赞了送出两传的马塞洛，他说：“他踢了一场出色的比赛，但是他还没有表现出最好的状态，他之前受伤，情况糟糕。他需要这样的比赛，我对他在进攻中的贡献非常满意，他必须继续努力并做出贡献。其实，我让他更多的加入防守，但这并不容易做到，因为他喜欢进攻。”

接下来，索拉里在谈到决赛时说：“我们会带着一如既往的雄心，皇马总是全力以赴赢得比赛，这个奖杯能给我们带来欢乐，而3连冠是一项壮举，这对球队和球迷来说都会是美轮美奂的。”