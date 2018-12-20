屋内贩毒不成立路旁拥毒认罪．单亲妈妈坐牢30个月 单亲妈妈两年前被控3项贩毒拥毒罪，但因控方无有利证据证明藏毒屋子属于她所居住或看管下，所以高庭司法专员拿督阿曼沙里判决，她在屋内贩毒及拥毒指控表面证据不成立，无罪释放；但另一项在路旁被发现拥毒罪则表面证据充足，在她改口认罪后，她被判坐牢30个月。

单亲妈妈在路旁被发现拥毒，表面证据充足，她改口认罪后被判坐牢30个月。（图：星洲日报）

（槟城19日讯）单亲妈妈两年前被控3项贩毒拥毒罪，但因控方无有利证据证明藏毒屋子属于她所居住或看管下，所以高庭司法专员拿督阿曼沙里判决，她在屋内贩毒及拥毒指控表面证据不成立，无罪释放；但另一项在路旁被发现拥毒罪则表面证据充足，在她改口认罪后，她被判坐牢30个月。

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被捕日算起即将出狱

43岁的被告张丽莲（译音），共面对一项贩毒及两项拥毒指控，她不仅逃过死刑，刑期也获从被捕日算起，所以已在牢里度过2年3个月的她，为自己即将出狱而在庭上露出笑容，其亲友也为她马上就能回家与孩子团聚而高兴。

首控状，指张丽莲于2016年9月29日晚上8时30分，在大路后卿田花园公寓一单位贩毒，即74.76克的冰毒，触犯1952年危险毒品法令39B（1）（a）条文，可在相同法令39B（2）条文下被定罪。罪成者可被判死刑或终身监禁；被判终身监禁者将面对鞭笞不少于15下。

次控状指她在同时同地拥毒，即45.17克的亚甲二氧甲基苯丙胺（MDMA），以及第3项指控，指她于同天晚上8时，在大路后温柏勒路边拥毒，即8.07克的冰毒，皆触犯1952年危险毒品法令12（2）条文，可在相同法令39A（1）条文下被定罪。罪成者可判处监禁不少过2年至不超过5年，及鞭笞不少过3下至不超过9下。

律师助求情盼轻判

阿曼沙里判决时说，藏毒屋子之前的租户是一名华裔男子及一名中国籍女子，随后是被告租住，但控方无法证明搬走后的前租户是否还持有有关屋子的锁匙，而且前租户还在该屋子留下物品。

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他说，虽然被告每月通过银行汇出租金给屋主，但这并无法证据被告居住在有关屋子内，或该屋子是在被告看管下。虽然警方指在屋内寻获被告的衣物，但没有脱氧脱糖核酸验证。

被告的代表律师陈怡斌求情时说，被告是单身妈妈，为会计员，月薪2000令吉，她有一名孩子和年老患病的母亲需照顾，而且已忏悔，希望法庭能轻判。

主控官依旺副检察司说，控方已传召了8名证人，被告犯的是严重罪行，要求法庭给予合理判决，以警惕世人及被告，勿犯下同样罪行。