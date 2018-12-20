又是诈骗电话．妇女中招被骗走5.5万 电话、包裹、口操华语的警察、逮捕令、汇款……，以上种种因素加在一起，就会联想到电话诈骗案，日前又有一名70岁华裔妇女中招，被诈骗分子骗走了5万5000令吉。

张迪翔（左）、钟女士和行动党怡保东区服务中心助理黄丽安召开新闻发布会，揭露电话诈骗案。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保19日讯）电话、包裹、口操华语的警察、逮捕令、汇款……，以上种种因素加在一起，就会联想到电话诈骗案，日前又有一名70岁华裔妇女中招，被诈骗分子骗走了5万5000令吉。

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这名妇女钟女士今日在怡保市议员张迪翔的协助下，召开新闻发布会揭露此事，她于本月份13日在醒悟了自己被骗后，已到警局报警。

她说，本月8日接获一通声称来自邮政局的电话，对方以马来语通知她有一个包裹还未认领，里面是一张大马卡和一张信用卡，寄件人Ong Kin Seww从瓜拉登嘉楼寄出这包裹。她向对方表示，本身并不认识这名寄件人，也没有到过登嘉楼，而且她的大马卡还在身上，也没有申请过信用卡。

指涉洗黑钱活动

“他说我的大马卡可能被盗用了，问我要不要报案，他可以帮我接线去登嘉楼警区总部。我以为自己的身份真的被盗用了，所以要求报案。接通了‘警局电话’后，警员指我和一名林姓男子，涉及了洗黑钱活动，从中获取10%的佣金。”

“他说要发出逮捕令逮捕我，指可以扣留我45天，但涉及这类案件而被扣留的人已有200多人，若要一个一个来调查，我可能要在拘留所逗留半年到一年。不过他说可以让我‘优先调查’，过后把电话接去一名Chong警长处。”

要求交钱作调查

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她说，对方不断用拘捕令来吓她，让她感到害怕，于是要求她配合，把银行的钱交给警方调查。她听到后感到害怕，于是照着对方的吩咐去做。

她于本月10日到银行汇款2万5000令吉到对方给她的一个银行户头，然后对方寄出一封来自“国家总稽查司”的回函。对方也要求她隔天请假，处理完手头的问题，于是她于11日，通过银行自动提款机汇款了2万3000令吉给对方。

“不过，对方在我汇款后，还要求我于下午2时30分到瓜拉登嘉楼法庭聆讯，但我哪里来得及？于是他要求我给3万令吉作为保释金，我说手头上的钱已汇完给他了，他就叫我去跟别人借钱。”

汇钱后失联

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她过后向子女和朋友借到了7000令吉汇过去有关户头，对方要求她等至下午以寄收条给她，她下午尝试再致电给对方，但都无法取得联络，到那时她才怀疑自己被骗。

她希望藉此机会警惕民众，在收到类似的可疑电话时，需保持冷静。而她目前也因被骗巨额，背了一身债，包括要还钱给姐姐及朋友。

张迪翔表示，他接到钟女士的投诉后协助她报警，同时也就警方的建议，召开新闻发布会警惕民众。他希望民众日后接获可疑的电话和政府文件时，需向当局或警方询问清楚，以免受骗。