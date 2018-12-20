辅导补习教师谆谆善诱．“逃学威龙”考到2A 曾流连电玩中心，逃学旷课半年被教育局开除的“逃学威龙”郑俊杰，被嗜毒父亲送入安顺Jaz护幼之家，重返学校后不仅在校犯下严重错误、成绩“满江红”，更在夜间率领另外2名护幼之家的孩子，扛着脚车越墙逃离护幼之家。

理事到护幼中心关心孩子的考试成绩。左起为陈明华、郑俊杰、纪曜贤、李芷芊及纪敏程；右起是廖为宪、江顺进、林新松及陈佩君。（图：星洲日报）

（霹雳．安顺19日讯）曾流连电玩中心，逃学旷课半年被教育局开除的“逃学威龙”郑俊杰，被嗜毒父亲送入安顺Jaz护幼之家，重返学校后不仅在校犯下严重错误、成绩“满江红”，更在夜间率领另外2名护幼之家的孩子，扛着脚车越墙逃离护幼之家。

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郑俊杰在逃离护幼之家的当晚被找了回来，前后经逾6名辅导教师的引导，最后在义务补习教师陈善彬和安顺三民华中教师的谆谆善诱下，在应考中三评估考试前终于觉悟，努力向学，甚至自修至凌晨3时，在成绩放榜后，郑俊杰考获2A、1B、2C、2D、3E的全科及格成绩。

立志要上大学读会计

郑俊杰在护幼之家主席江顺进、总务陈明华、财政纪曜贤、院长廖为宪及理事纪敏程、林新松的陪同下，在护幼之家接受星洲日报《大霹雳》社区报访问时说，他在陈善彬的引导下，发现自己对会计非常有兴趣，立志要进入高中会计班学习，所以决定苦拼，以取得入学资格。

“在拿到我的中三评估考试成绩后，我告诉自己，我一定要到大学修会计学位课程。”

领取成绩后满脸笑容的郑俊杰表示，看到他的成绩，让他重拾信心，并会更努力在高中考取更好的成绩。

提起之前他所犯下的种种过错，郑俊杰表示了解那都是不对的行为，以后会专心于学业。

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入护幼之家开始新生活

江顺进和陈明华说，由于之前家庭环境因素，郑俊杰在进入护幼之家初期，对这里的一切都非常抗拒，他的行为也令护幼之家理事及职员非常头痛。

“在俊杰改变后，连三民华中的校长刘文珠都说，俊杰有如变成另一个人似的，令师长感到非常惊讶！”

陈明华说，在进入护幼之家前，电玩中心是俊杰的第二个家，他逃学在外，就留在电玩中心内不回家。

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“我们接到俊杰父母的要求后，一直设法说服他进入护幼之家开始新生活。如果当时没拉他一把，我想他的一生恐怕就这样毁掉了！”

提供安心学习环境

江顺进说，Jaz护幼之家另一名女孩陈佩君，在进入护幼之家前，她父亲逝世后，也一样深夜流连在外不回家，更甚少上学。

当时安顺三民小学一校董事总务黄春发，在这名女生的作文中发现她怀念刚逝世的父亲，自我放弃，而向护幼之家求助。

“在进入护幼之家后，佩君的成绩也不理想，身为华小教师的纪敏程决定为这些成绩不理想的孩子补习。在小六评估考试放榜后，陈佩君考获2A、4B．2C的不错成绩，另一名女生李芷芊也考获3A、2B、2C佳绩。”

陈明华说，从这里可看到，生活环境对孩子的教育影响很大，护幼之家给孩子一个安心学习的环境，希望他们学业有成，日后成为一位对社会有贡献的人。

考获2A和全科及格成绩，让郑俊杰（右）对自己重拾信心。左为纪曜贤。（图：星洲日报）

纪敏程为陈佩君（左）及李芷芊（右）在考试前进行补习。（图：星洲日报）