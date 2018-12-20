张再成．两线制岌岌可危 自独立以来执政掌权的巫统，在509大选首次失去政权后，党领袖一个接一个离开，投入敌对政党，使到过去看来坚不可破的巫统迅速衰败下来，更使国人期盼的政治两线制岌岌可危！

自独立以来执政掌权的巫统，在509大选首次失去政权后，党领袖一个接一个离开，投入敌对政党，使到过去看来坚不可破的巫统迅速衰败下来，更使国人期盼的政治两线制岌岌可危！

广告

失去了沙巴、砂拉越政党支持的巫统，如果再与伊斯兰党结盟或合作，将迫使马华离开国阵，加上之前民政党已退出国阵，将使国阵内没有代表华裔的政党，失去各族的支持力量和其他种种的因素，让国阵无法在短期内重振雄风，重新执政之路变得更遥远。

目前看来，巫统的创伤仍未止血，危机也还未到谷底，多位重量级领袖依然面对法庭审讯，领袖退党潮仍未缓和，巫统受到的打击和衰退，可能比大家之前预测的更严重。

与巫统对立的一方，希盟各党只要不出现太过于严重的分裂或戏剧性的变化，接收巫统议员能达一石两鸟的效果，既促使巫统衰弱，也能壮大希盟成员党，特别是土团党受惠最大，但这种“接受政治青蛙”的做法，相信会引起一些希盟支持者的不满。

在政治势力上此消彼长，政治两线制也同样面对危机，特别是之前的新闻报道指出，希盟已在国会首次取得三分之二绝大多数优势，在修改宪法、法令方面拥有绝对权力之际，从2008年308大选开始形成两线制，恐怕又变成一面倒，这对国家民主进程是不利的。

我相信大多数的人民都希望在野的巫统、伊斯兰党能重回中庸政治轨道，扮演好反对党角色，与友党配合争取各族人民的支持而重新出发，以制衡、监督当权的希盟，重现政治两线制，这是所有热爱民主的国民所期盼的政治局面。