文冬英雄花园小溪变大湖．李政贤：若没大肆开发．不会有决堤风险 针对英雄花园小溪变大湖之问题，民主行动党美律区州议员李政贤表示，文冬水利局已经向政府申请50万令吉的拨款，作为重建新水沟，以解决问题。

李政贤（左二）和哈林（左一）到英雄花园的大湖视察。右一为谭大新。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬19日讯）针对英雄花园小溪变大湖之问题，民主行动党美律区州议员李政贤表示，文冬水利局已经向政府申请50万令吉的拨款，作为重建新水沟，以解决问题。

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50万拨款未获批他说，他也征询3位工程师和彭州水利局副局长的意见，他们皆认为，只要该处不进行大肆的开发活动，就不会有安全的问题，也不会有决堤的风险，因此，附近的居民可以安心。

李政贤今日召开记者会说，针对大湖问题发表谈话。

他说，他于10月29日和文冬水利局主任哈林会面，对方表示已经向州政府提出申请50万令吉拨款，作为重建一条新水沟的用途，惟有关申请迄今尚未获得批准。

“我在昨天和文冬水利灌溉局主任哈林再次会面，哈林对我说，彭亨州水利灌溉局副局长阿都拉萨也在两个星期前，亲自前往英雄花园的大湖视察，也认同专家的意见。陪同者包括文冬建筑公会主席华世标及我的助理谭大新。”

安全问题经工程师证实

“针对有关湖水是否会造成安全的问题，我早在几个月前已经咨询了至少3位工程师，经过他们的视察后，都异口同声的表示目前看不出有任何安全的问题，加上具有工程师专业的彭亨州水利灌溉局副局长也证实没有安全问题，所以附近居民可以安心。”

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由于湖水很深，目前他最担心的是小孩子在湖边嬉水而不小心掉入湖里造成危险，因此，他特别提醒当地的家长要特别注意在附近嬉戏孩子的安全，他将考虑在大湖附近安装注意安全的告示牌。

华世标斥林胜鸿言论引恐慌

他说，文冬建筑公会主席华世标也针对有关湖水的问题，提出几个建议，希望当局加以探讨，以解决有关的问题。

另外，他谴责文冬马青团长林胜鸿日前透过媒体发表的言论，并认为他在未经证实的情况下发表危言耸听的言论极为不负责任，这不但无法解决问题，反而制造恐慌。

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他说，大湖事件是在2017年11月发生的，当时林胜鸿和徐获翔都是市议员，而他们是在2018年6月卸任，而他们肯定知道有关大湖的情况，如果他们不知道就是失职；如果知道还发表不负责任的言论的话，就是可耻。

他表示，在过去几个月来，他都不断地针对这个大湖，去会见各部门主管，希望可以尽快的解决问题，他也自掏腰包尝试解决有关问题，因此，林胜鸿声称他没有关心有关的问题是对他及他的团队极大的抹黑。

他说，他不会要求林胜鸿针对此事向他及他的团队道歉，但他希望市民可以透过这件事，看清楚马华领袖的素质。

他也出示其工作进展报告，证明他自今年中开始，一路来都有在工作。在今年6月8日，他安排文冬区国会议员黄德到现场视察，6月28日联合芭主与水利局官员对话，7月4日国州议员自掏5000令吉以支付聘请神手挖掘寻找排水出口，8月7日会见市议会主席商讨大湖的问题，8月28日安排私人承包商估价经费，大约须要6万2840令吉作为清理大湖和抽水的费用，但由于大部份的芭主不同意平分经费而告吹。

他说，在9月11日，他安排水务，土地及天然资源部副部长东姑朱比里到场视察，后者建议湖边的芭主开路让其他芭主进入芭场作业。9月20日他会见县长商讨如何解决问题，助长后来答应和芭主会面商量解决方案，10月29日水利局主任会面商讨向州政府申请50万令吉拨款重建新水沟，10月30日邀请文冬建筑商公会主席华世标工程师到大湖视察，后者也认为大湖没有问题。

“在12月11日，我向市议会工程部查询申请拨款之进展，他们表示正在处理中。”

社青团长薛智祥，助理谭大新和梁伟雄以及支部主席邱汉山陪同。

李政贤（中）和团队针对英雄花园大湖安全问题召开记者会。右起为薛智祥，谭大新，左起为邱汉山和梁伟雄。（图：星洲日报）