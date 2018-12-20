“从此我们再无瓜葛”‧狂人为执教曼联骄傲 黯然下课的穆里尼奥，首次发声明表示，从加盟曼联的第一天起，他就对胸前的曼联队徽感到无比的骄傲，然而，他在接受天空体育的简短采访时强调，他与曼联从此再无瓜葛。

穆里尼奥被炒后发布一则声明，希望自己在重返足坛前过上普通人的生活，并且声明非常尊重曼联。（图：法新社）

（英国‧伦敦20日讯）黯然下课的穆里尼奥，首次发声明表示，从加盟曼联的第一天起，他就对胸前的曼联队徽感到无比的骄傲，然而，他在接受天空体育的简短采访时强调，他与曼联从此再无瓜葛。

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下课后穆帅回到伦敦，并在街边接受天空体育简短采访，他强调自己在足球圈依然有未来，“我们可以聊很多好事，有些也可能不那么好，不过这不是我（的行事方式）。都结束了，曼联拥有一个没有我的未来，我的未来也与曼联不再有瓜葛，一切都结束了。”

在街边被拽住突击采访，狂人并不想多谈，他说：“多谈一些？为甚么我现在要分享我的感受？哪怕是与球迷，去谈及我的任何感觉？直到我重返足球圈，我认为我有权拥有自己的生活，就像现在这样，这就是我想要的，曼联已是过去。”

不愿谈下课细节

穆帅不愿多谈下课细节：“这是我一直以来的做事方式，我批评过其他教练，他们总是会滔滔不绝，说起发生过甚么，那些事的细节，谁该负责任等等，可这不是我（的方式）。”

随后穆帅发布个人声明，对之前的表态予以补充说明：“抵达曼联佩戴队徽的第一天起，我就感到无比骄傲，相信所有曼联球迷都会认同这点。正如之前执教的球会一样，我与许多杰出人士一同共事，相信许多人会成为我的终生挚友。

我知道你们都了解我的职业准则，每当一段执教篇章结束，我会尊重，不会针对前同事们发表任何评论。希望媒体也能尊重我的立场，让我回归正常生活，直到我决定重返足坛。圣诞快乐。”