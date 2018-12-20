投诉2年终受理．Costa酒店大沟筑围栏 投诉了2年终于受理，市政厅日前在旅游区Costa酒店入口处的大沟筑上围栏，保障行人安全。

投诉了2年，市政厅终于谁日前于旅游区甲市赛阿都兹沿海大道旁的Costa酒店入口处的大沟筑上围栏，保障行人安全。右起周敬程及张文杰。（图：星洲日报）

（马六甲19日讯）投诉了2年终于受理，市政厅日前在旅游区Costa酒店入口处的大沟筑上围栏，保障行人安全。

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这间酒店位于甲市赛阿都兹沿海大道旁，即皇冠百利与仁爱医院之间交通灯对面。

曾有游客不慎坠沟

2年前，一名外国游客在该约7尺深的沟边步行时，不慎掉入深沟内，导致受重伤。酒店管理层多次向市政厅反映要求改善行人的保全安措施都没有下文，直到最近再次向行动党市议员周敬程及张文杰投诉后，终于有了行动，市政厅于本周开始在深沟旁筑起围栏，防止行人掉入沟内受伤。

周敬程今日与张文杰巡视筑围栏工程后说，酒店管理层当时向他与张文杰投诉，希望市政厅可以正视此问题，尽快提升当地的行人安全措施。

“市政厅研究之后，由于有关大沟是排水沟渠，不适合盖上沟盖，因此决定在沟旁筑起围栏，防止行人不慎掉入沟内。”

他说，原本市政厅是计划明年才动用拨款来筑围栏，不过最后决定使用年杪的拨款来提早动工，保障行人安全。

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围栏长150公尺料一周竣工

他表示，有关工程于本周开始，围栏长约150公尺，预料一星期内竣工。

他说，2年前，有一名游客步经该处时，怀疑是要闪避车辆而掉入沟内导致受伤。酒店管理层当时已多次致函市政厅要求提升行人安全措施，一直没有下文。

周敬程提醒行人，由于该处是马路，所以要多加留意车辆，保障自身安全。同时，他也呼吁驾驶人士，在该处作U转时，要注意路旁是否有行人，小心驾驶，避免意外发生。

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周敬程提醒驾驶人士，在交通灯后作U转时要注意路旁是否有行人，避免意外发生。（图：星洲日报）