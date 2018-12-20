英联赛杯‧曼市4强抽中弱旅‧蓝狮硬碰热刺 在周三的8强争夺，热刺凭借韩国天王孙兴慜以及阿里的进球，客场以2比0击败“枪手”阿申纳，成功报回本月初联赛客场2比4不敌之仇。

托登罕热刺迪尼．阿里星期三在英联赛杯复赛对阿申纳时攻进该队第二个进球后，兴奋地庆祝；热刺最终以2比0淘汰阿申纳 。（图：法新社）

（英国‧伦敦20日讯）随着托登罕热刺与切尔西胜出，英格兰联赛杯足球赛四强队伍全部产生，而热刺与切尔西将在半决赛上演伦敦德比，卫冕冠军曼市则抽到上上签，遇到英甲的伯顿。

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两个回合的半决赛争夺，将分别在明年1月7号与21号进行，热刺与曼市分别先主后客。

热刺曾在本季英超首回合交手，主场以3比1打败切尔西，而且近来已对蓝狮2连胜。而曼市将是首次与伯顿交手。

枪手球迷扔水瓶击中头

阿里用传射甜蜜回应

在周三的8强争夺，热刺凭借韩国天王孙兴慜以及阿里的进球，客场以2比0击败“枪手”阿申纳，成功报回本月初联赛客场2比4不敌之仇。

第20分钟，加扎尼加大脚开球，卢卡斯莫拉抢到第一落点，阿里中场附近送出绝妙斜传球，孙兴慜突入禁区攻门命中左下角，1比0。

孙兴慜首次攻破阿申纳大门

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这是孙兴慜本赛季各项赛事第6个进球，其中联赛杯就打进3球。在热刺最近8个联赛杯入球中，孙兴慜直接制造了5球（3个进球+2次助攻），这也是他9次对阵阿申纳比赛的首个入球。

第59分钟，加扎尼加大脚开球，替补登场的凯恩中场胸部停球转身送出过顶直传，阿里单刀突入禁区挑射命中，热刺锁定胜局。本场传射建功的阿里，是赢球的最大功巨。第72分钟，阿里还被场外阿申纳球迷扔出的瓶子击中，随后他做出2比0的手势回应。

赛后，阿里谈到被扔水瓶一事时说：“这让进球和胜利显得更加甜蜜了。”

据悉，阿申纳已经开始查看闭路的监控录像，调查扔下水瓶的球迷。

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阿申纳一周内吞2连败

阿申纳则在一周内吞下2连败，包括第17轮英超不敌南安普敦。

输掉这场北伦敦德比后，阿申纳本赛季的第一个夺冠希望落空，这也是伊梅利鎗手生涯的首次出局。接下来，兵工厂还有三条战线要踢，英超冠军是奢望，足总杯强敌如云且历来是冷门温床，如此来看，也许伊梅利最擅长的欧联杯，将是阿申纳唯一可争冠的赛事。

切尔西的哈扎德（左）星期三在英联赛杯复赛对伯恩茅斯时攻进唯一的进球后，与队友庆祝。（图：法新社）

哈扎德上演绝杀

蓝狮淘汰伯恩茅斯

在另一场8强争夺，“蓝狮”切尔西是靠中场核心哈扎德在第84分钟打破僵局，主场1比0小胜伯恩茅斯。

虽然只是1球小胜，但切尔西本场比赛共有25次射门，其中12次射正，而伯恩茅斯总共只有11次射门，射正也只有3次。

另外切尔西的控球率达到了73%，896次传球更是多出对手576次，6次角球也比对手多了4次。如果不是伯恩茅斯门将博鲁茨表现神勇做出了11次扑救，切尔西本有望上演一场大屠杀。

在全场取得压倒性优势的情况，蓝狮久攻不下，结果在第84分钟，第84分钟，佩德罗禁区左侧脚后跟回敲，埃莫森停球，哈扎德跟上左脚弹射，皮球碰到对方球员后钻入球门右侧。