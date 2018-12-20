《阿拉丁》真人版“神灯精灵”曝光．网民惊问：不是蓝色的？ 《阿拉丁》2个月前曝光的首支预告中，仅出现阿拉丁、贾方会说话的鹦鹉艾格（Iago）。

改编自1992年同名动画电影的真人版《阿拉丁》，将在2019年5月24日于美国上映。

迪士尼真人电影《阿拉丁》（Aladdin）19日晚间释出首批剧照，外界一直期待韦尔史密夫（Will Smith）饰演的“神灯精灵”造型首度曝光，网民看完全部惊呆：“我等了这么久，没想到不是蓝的！”

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《阿拉丁》2个月前曝光的首支预告中，仅出现阿拉丁、贾方会说话的鹦鹉艾格（Iago）。这次“阿拉丁”连同“茉莉公主”娜奥美史考特（Naomi Scott）、“神灯精灵”韦尔史密夫一同登上外媒《娱乐周刊》封面，并且释出大批剧照，包括大反派贾方、猴子阿布、茉莉公主的仆人角色首次亮相。

大批剧照立刻掀起网民正反两方讨论，“我一直在等韦尔史密夫的小蓝人，没想到不是蓝的”、“跟动画版差异好大”、“我以为神灯精灵会用CG做”、“韦尔史密夫版的精灵应该很好笑”，也有网民歪楼（岔开话题或跑题的意思）笑说：“你们谁还记得阿拉丁是中国人吗？”