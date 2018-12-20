刘伟强：不支持请辞职·希盟议员须挺废死 掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强表示，总检察署已着手准备废除死刑草案书，若无意外将可在明年3月的国会会议上提呈。

刘伟强表示，国会后座议员必须支持政府所提呈的每一项法案，要不就辞职。

（吉隆坡20日讯）掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强表示，总检察署已着手准备废除死刑草案书，若无意外将可在明年3月的国会会议上提呈。

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料明年3月呈废死法案

他也强调，废除死刑是内阁一致的决定，根据国会的礼仪和遵守党鞭制，希盟后座议员必须全力支持政府所提呈的每一项法案，假如有后座议员不支持政府的决定就请他们辞职。

刘伟强今日出席国会上议院会议后召开新闻发布会，针对媒体询问废除死刑的法案进展，作出回应。

他说，所有草案书的内容都已经备妥，目前只有一些细微修改，该部将于明年提呈之前交由内阁作最后定夺。

“一旦内阁作出决定后，就可以提呈国会下议院，然后再提呈上议院。”

他指出，首相署几乎已经准备好所有的条文细节，最迟明年1或2月即可先给内阁过目。

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“内阁是在今年10月10日议决要废除死刑，并预料相关法案将于明年3月国会会议提呈。”

询及有民众针对在梳邦USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都朝骚乱事件中，遭人殴至重伤不治的消拯员莫哈末阿迪事件非议政府不该仓促废除死刑的问题，刘伟强表示，他对阿迪的不幸遭遇感到难过，惟此事警方还在调查中。

“到目前为止，我们还无法确认导致阿迪受伤死亡的真凶，毕竟现阶段的调查工作还未完成，所以我们不知道事发过程他是如何被殴打，政府将确保将凶徒绳之于法即提控上庭。”